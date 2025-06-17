Кухарук в преддверии юбилея посетил малую Родину. Фото

Глава ХМАО Кухарук работал в Урае
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В ближайшее время родной город Кухарука встретит 60-летний юбилей
В ближайшее время родной город Кухарука встретит 60-летний юбилей Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 17 мая работал в Урае. В этом году город празднует свой 60-летний юбилей. Глав округа заложил памятный камень будущего Дворца искусств, а также проинспектировал новое здание школы №4 в микрорайоне 1А.

«Сегодня работал в Урае. Заложили памятный камень будущего Дворца искусств. Новый образовательный комплекс будет возведен на месте здания, построенного в 1981 году. Осмотрели новое здание школы №4 в микрорайоне 1А. Уже к началу учебного года она откроет свои двери для первых учеников. Этот год для жителей Урая особенный. Город празднует свое 60-летие и 65-летие со дня открытия Шаимской нефти», — поделился Кухарук в своем telegram-канале итогами поездки.

Объекты в городе Кухарук посетил совместно с руководством «Лукойл». Компания оказывает содействие в их реализации. В время визита также прошло награждение работников топливно-энергетического комплекса. Под впечатлением Кухарук остался и после посещения исторического комплекса «Сухой Бор». В завершении глава Югры заявил, что Урай является одним из самых комфортных и благоустроенных городов округа.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук 17 мая работал в Урае. В этом году город празднует свой 60-летний юбилей. Глав округа заложил памятный камень будущего Дворца искусств, а также проинспектировал новое здание школы №4 в микрорайоне 1А. «Сегодня работал в Урае. Заложили памятный камень будущего Дворца искусств. Новый образовательный комплекс будет возведен на месте здания, построенного в 1981 году. Осмотрели новое здание школы №4 в микрорайоне 1А. Уже к началу учебного года она откроет свои двери для первых учеников. Этот год для жителей Урая особенный. Город празднует свое 60-летие и 65-летие со дня открытия Шаимской нефти», — поделился Кухарук в своем telegram-канале итогами поездки. Объекты в городе Кухарук посетил совместно с руководством «Лукойл». Компания оказывает содействие в их реализации. В время визита также прошло награждение работников топливно-энергетического комплекса. Под впечатлением Кухарук остался и после посещения исторического комплекса «Сухой Бор». В завершении глава Югры заявил, что Урай является одним из самых комфортных и благоустроенных городов округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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