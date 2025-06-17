Пожар произошел в ангаре на улице Новаторов
В Тюмени на улице Новаторов вечером 17 июня загорелся производственный ангар. В регионального Управления МЧС сообщили, что справились с огнем на площади в 50 квадратных метров.
«Сообщение о пожаре в производственном ангаре на ул. Новаторов, дом №8 поступило в десятом часу вечера 17 июня. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
На борьбу с огнем вышло 23 человека личного состава и семь единиц техники. С возгоранием спасатели справились менее чем за час. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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