В центре Челябинска на реке Миасс появятся острова из водорослей и ила

В Челябинске в ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут появиться острова из водорослей и поднятого со дня ила. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
«Возобновилась очистка реки Миасс при помощи специализированной техники. В ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут образовываться „острова“ водорослей и поднятого со дна ила, но не стоит волноваться — это просто часть запланированных работ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Всю растительность вскоре уберут.
Уборка реки Миасс с 5 мая по 15 июня проводилась в «ручном» режиме из-за нереста. Сейчас на участках от улицы Энгельса до недостроенного конгресс-холла работа возобновилась с помощью пяти специализированных многофункциональных машин. Техника оборудована навесками в виде косилок и граблей-коллекторов. Это дает возможность скашивать подводную и надводную растительность, а также собирать мусор. В районе пруда Коммунар продолжается извлечение донных отложений.
Состояние реки Миасс в черте Челябинска вскоре заметно улучшится из-за комплексной экологической реабилитации, заявил ранее губернатор Алексей Текслер. В городе началась реализация большого экологического проекта, результатом которого станет заметное улучшение состояния реки Миасс.
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