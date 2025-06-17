17 июня 2025

В центре Челябинска на реке Миасс появятся острова из водорослей и ила

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В Челябинске возобновилась механическая очистка реки Миасс
В Челябинске возобновилась механическая очистка реки Миасс Фото:

В Челябинске в ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут появиться острова из водорослей и поднятого со дня ила. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

«Возобновилась очистка реки Миасс при помощи специализированной техники. В ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут образовываться „острова“ водорослей и поднятого со дна ила, но не стоит волноваться — это просто часть запланированных работ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Всю растительность вскоре уберут.

Уборка реки Миасс с 5 мая по 15 июня проводилась в «ручном» режиме из-за нереста. Сейчас на участках от улицы Энгельса до недостроенного конгресс-холла работа возобновилась с помощью пяти специализированных многофункциональных машин. Техника оборудована навесками в виде косилок и граблей-коллекторов. Это дает возможность скашивать подводную и надводную растительность, а также собирать мусор. В районе пруда Коммунар продолжается извлечение донных отложений.

Состояние реки Миасс в черте Челябинска вскоре заметно улучшится из-за комплексной экологической реабилитации, заявил ранее губернатор Алексей Текслер. В городе началась реализация большого экологического проекта, результатом которого станет заметное улучшение состояния реки Миасс. 

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В Челябинске в ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут появиться острова из водорослей и поднятого со дня ила. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона. «Возобновилась очистка реки Миасс при помощи специализированной техники. В ближайшие дни в центре города на реке Миасс могут образовываться „острова“ водорослей и поднятого со дна ила, но не стоит волноваться — это просто часть запланированных работ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Всю растительность вскоре уберут. Уборка реки Миасс с 5 мая по 15 июня проводилась в «ручном» режиме из-за нереста. Сейчас на участках от улицы Энгельса до недостроенного конгресс-холла работа возобновилась с помощью пяти специализированных многофункциональных машин. Техника оборудована навесками в виде косилок и граблей-коллекторов. Это дает возможность скашивать подводную и надводную растительность, а также собирать мусор. В районе пруда Коммунар продолжается извлечение донных отложений. Состояние реки Миасс в черте Челябинска вскоре заметно улучшится из-за комплексной экологической реабилитации, заявил ранее губернатор Алексей Текслер. В городе началась реализация большого экологического проекта, результатом которого станет заметное улучшение состояния реки Миасс. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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