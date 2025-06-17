17 июня 2025

Прокуратура проверит авиакомпанию, задержавшую рейс из Челябинска почти на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Для пассажиров рейса организован трансфер до гостиницы
Для пассажиров рейса организован трансфер до гостиницы Фото:

Транспортная прокуратура проверит египетскую авиакомпанию AlMasria Airlines, которая почти на сутки задержала вылет рейса №698 из Челябинска в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«В отношении авиакомпании организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей. Также проводится проверка в отношении АО „ЧАП“ в части организации работы аэропорта», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Пассажиров рейса сейчас оформляют в гостиницу. Организован трансфер. Рейс задержан по техническим причинам, уточнили в пресс-службе прокуратуры. 

Вылет рейса в Шарм-эль-Шейх из Челябинска 18 июня был задержан на 18 часов. Самолет должен был отправиться в 01:20. Но пока время перенесено на 19:00, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

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Транспортная прокуратура проверит египетскую авиакомпанию AlMasria Airlines, которая почти на сутки задержала вылет рейса №698 из Челябинска в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «В отношении авиакомпании организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей. Также проводится проверка в отношении АО „ЧАП“ в части организации работы аэропорта», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Пассажиров рейса сейчас оформляют в гостиницу. Организован трансфер. Рейс задержан по техническим причинам, уточнили в пресс-службе прокуратуры.  Вылет рейса в Шарм-эль-Шейх из Челябинска 18 июня был задержан на 18 часов. Самолет должен был отправиться в 01:20. Но пока время перенесено на 19:00, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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