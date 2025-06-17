Делегация ХМАО начала работу на ПМЭФ

Делегация ХМАО во главе с губернатором Русланом Кухаруком работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). О планах рабочей поездки Кухарук рассказал в своем telegram-канале.
«Встречаемся с нашими постоянными партнерами, нефтегазовыми компаниями, инвесторами, реализующими свои проекты в Югре. Также запланированы встречи с теми, кто сегодня рассматривает территорию нашего округа как место организации инвестиционных проектов. Главная задача — подписание соглашений, ориентированных на привлечение инвестиций в экономику Югры и продвижение региона», — поделился глава региона.
ПМЭФ — ключевая глобальная площадка для диалога бизнеса, государства и экспертного сообщества. Форум продлится в Санкт-Петербурге до 21 июня и объединит участников из десятков стран для обсуждения актуальных экономических, технологических и социальных вызовов.
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