17 июня 2025

Делегация ХМАО начала работу на ПМЭФ

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Кухарук рассказал о планах югорской делегации на ПМЭФ
Кухарук рассказал о планах югорской делегации на ПМЭФ Фото:

Делегация ХМАО во главе с губернатором Русланом Кухаруком работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). О планах рабочей поездки Кухарук рассказал в своем telegram-канале.

«Встречаемся с нашими постоянными партнерами, нефтегазовыми компаниями, инвесторами, реализующими свои проекты в Югре. Также запланированы встречи с теми, кто сегодня рассматривает территорию нашего округа как место организации инвестиционных проектов. Главная задача — подписание соглашений, ориентированных на привлечение инвестиций в экономику Югры и продвижение региона», — поделился глава региона.

ПМЭФ — ключевая глобальная площадка для диалога бизнеса, государства и экспертного сообщества. Форум продлится в Санкт-Петербурге до 21 июня и объединит участников из десятков стран для обсуждения актуальных экономических, технологических и социальных вызовов.

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Делегация ХМАО во главе с губернатором Русланом Кухаруком работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). О планах рабочей поездки Кухарук рассказал в своем telegram-канале. «Встречаемся с нашими постоянными партнерами, нефтегазовыми компаниями, инвесторами, реализующими свои проекты в Югре. Также запланированы встречи с теми, кто сегодня рассматривает территорию нашего округа как место организации инвестиционных проектов. Главная задача — подписание соглашений, ориентированных на привлечение инвестиций в экономику Югры и продвижение региона», — поделился глава региона. ПМЭФ — ключевая глобальная площадка для диалога бизнеса, государства и экспертного сообщества. Форум продлится в Санкт-Петербурге до 21 июня и объединит участников из десятков стран для обсуждения актуальных экономических, технологических и социальных вызовов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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