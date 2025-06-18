Сразу два циклона спровоцируют обильные дожди и град в Челябинской области

В Челябинской области 19 июня резко ухудшится погода из-за влияния двух циклонов. В регионе прогнозируются сильные дожди и град, сообщила пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы».
«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС: 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град», — выступила с обращением пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале.
В предстоящие сутки Челябинская область окажется в зоне влияния сразу двух циклонов, что обусловит обильные осадки, пояснили синоптики регионального Гидрометеоцентра. В Челябинске и области 19 июня температура воздуха ночью составит +11,+16 градусов, днем потеплеет до +20,+25 градусов. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду.
Затяжные ливни с грозами продлятся в Челябинске до 22 июня, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ночные температуры тоже пойдут на понижение, ожидается похолодание до десяти градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!