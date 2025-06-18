Сразу два циклона спровоцируют обильные дожди и град в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы и град
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень с градом накроют Челябинск через несколько часов
Ливень с градом накроют Челябинск через несколько часов Фото:

В Челябинской области 19 июня резко ухудшится погода из-за влияния двух циклонов. В регионе прогнозируются сильные дожди и град, сообщила пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы». 

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС: 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град», — выступила с обращением пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале. 

В предстоящие сутки Челябинская область окажется в зоне влияния сразу двух циклонов, что обусловит обильные осадки, пояснили синоптики регионального Гидрометеоцентра. В Челябинске и области 19 июня температура воздуха ночью составит +11,+16 градусов, днем потеплеет до +20,+25 градусов. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. 

Затяжные ливни с грозами продлятся в Челябинске до 22 июня, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ночные температуры тоже пойдут на понижение, ожидается похолодание до десяти градусов.

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В Челябинской области 19 июня резко ухудшится погода из-за влияния двух циклонов. В регионе прогнозируются сильные дожди и град, сообщила пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы».  «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС: 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град», — выступила с обращением пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале.  В предстоящие сутки Челябинская область окажется в зоне влияния сразу двух циклонов, что обусловит обильные осадки, пояснили синоптики регионального Гидрометеоцентра. В Челябинске и области 19 июня температура воздуха ночью составит +11,+16 градусов, днем потеплеет до +20,+25 градусов. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду.  Затяжные ливни с грозами продлятся в Челябинске до 22 июня, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ночные температуры тоже пойдут на понижение, ожидается похолодание до десяти градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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