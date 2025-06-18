Штормовое предупреждение: затяжные ливни могут подтопить Челябинскую область

Затяжные ливни могут подтопить участки в Челябинской области
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Ливни поднимут уровень воды в реках и озерах Челябинской области
Ливни поднимут уровень воды в реках и озерах Челябинской области Фото:

В Челябинской области в ближайшие три дня ожидаются сильные и очень сильные ливни, из-за которых поднимется уровень воды в реках и озерах, а также подтопит некоторые участки. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоценра. 

«Штормовое предупреждение. В ближайшие сутки (19-21 июня) в районах выпадения сильных и очень сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Наиболее неблагоприятная ситуация прогнозируется на реках бассейна на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.

Погода резко испортится в ближайший час и до конца 18 июня. Ночью и днем 19 июня в Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, усиление ветра до 25 метров в секунду. 

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В Челябинской области в ближайшие три дня ожидаются сильные и очень сильные ливни, из-за которых поднимется уровень воды в реках и озерах, а также подтопит некоторые участки. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоценра.  «Штормовое предупреждение. В ближайшие сутки (19-21 июня) в районах выпадения сильных и очень сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Наиболее неблагоприятная ситуация прогнозируется на реках бассейна на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках. Погода резко испортится в ближайший час и до конца 18 июня. Ночью и днем 19 июня в Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, усиление ветра до 25 метров в секунду. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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