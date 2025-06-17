17 июня 2025

Власти показали, как преобразится Тюмень. Фото

В Тюмени реконструируют городские парки и скверы
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство скверов начнется в 2026 году
Строительство скверов начнется в 2026 году Фото:

Власти показали, как будут выглядеть в Тюмени сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции. Проектами поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

«Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году», — сообщил губернатор.

Глава региона показал фото, которые в рамках голосования за лучший проект набрали больше всего голосов. Так после окончания работ будут выглядеть готовые объекты.

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Власти показали, как будут выглядеть в Тюмени сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции. Проектами поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году», — сообщил губернатор. Глава региона показал фото, которые в рамках голосования за лучший проект набрали больше всего голосов. Так после окончания работ будут выглядеть готовые объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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