Строительство скверов начнется в 2026 году
Власти показали, как будут выглядеть в Тюмени сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции. Проектами поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.
«Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году», — сообщил губернатор.
Глава региона показал фото, которые в рамках голосования за лучший проект набрали больше всего голосов. Так после окончания работ будут выглядеть готовые объекты.
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