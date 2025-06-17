17 июня 2025

В ХМАО выпускник школы покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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После гибели подростка силовики возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства»
После гибели подростка силовики возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» Фото:

В Советском скончался ученик гимназии 11B класса. По словам инсайдеров URA.RU из силовых структур, мальчик покончил с собой.

«Трагедия произошла вчера [17 июня]. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер.

По словам источника, подросток в этом году закончил 11 класс и неплохо сдал ЕГЭ. Инсайдер рассказывает, что следователи изъяли его телефон и ноутбук. Похоронят мальчика в Республике Башкортостан.

URA.RU запросил комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Советском скончался ученик гимназии 11B класса. По словам инсайдеров URA.RU из силовых структур, мальчик покончил с собой. «Трагедия произошла вчера [17 июня]. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер. По словам источника, подросток в этом году закончил 11 класс и неплохо сдал ЕГЭ. Инсайдер рассказывает, что следователи изъяли его телефон и ноутбук. Похоронят мальчика в Республике Башкортостан. URA.RU запросил комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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