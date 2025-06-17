В ХМАО выпускник школы покончил с собой

После гибели подростка силовики возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства»
В Советском скончался ученик гимназии 11B класса. По словам инсайдеров URA.RU из силовых структур, мальчик покончил с собой.
«Трагедия произошла вчера [17 июня]. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер.
По словам источника, подросток в этом году закончил 11 класс и неплохо сдал ЕГЭ. Инсайдер рассказывает, что следователи изъяли его телефон и ноутбук. Похоронят мальчика в Республике Башкортостан.
URA.RU запросил комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!