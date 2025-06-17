17 июня 2025

В ХМАО восстанавливается работа мобильного интернета после массовых сбоев

© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан вновь заработал мобильный интернет
У югорчан вновь заработал мобильный интернет Фото:

В городах ХМАО восстанавливается работа мобильного интернета после массовых сбоев, которые начались 12 июня. Об этом URA.RU сообщили сами абоненты.

«Мобильный интернет не работал в Сургуте особенно в жд-районе и около „Ауры“. Полноценно работа стабилизировалась только с 18 июня. За почти неделю острее всего ощутили проблему с онлайн-банками и вызовом такси — не удавалось перевести, либо снять деньги, как и оплатить поездку», — поделились с агентством сургутяне.

Проблемы с мобильным интернетом наблюдались сразу у нескольких операторов. Среди них — «МегаФон», «МТС», «Т2». «В Нижневартовске, говорят, мобильный интернет до сих пор не работает в аэропорту, у „Алеши“, на подъезде к городу и в промзоне. По городу же, в целом, мобильного интернета не было с понедельника, появился вчера во второй половине дня», — прокомментировали вартовчане.

В Ханты-Мансийске тем временем мобильный интернет тоже начал вновь функционировать. Корреспондент URA.RU поинтересовался у операторов, как они собираются возместить абонентам ущерб за временное ненадлежащее качество услуг. Ответ на запрос ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с интернетом начались в ХМАО, как и в некоторых других регионах, с 12 июня. Операторы ссылались на независящие от них причины. Ситуацию на контроль взяли окружные власти.

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В городах ХМАО восстанавливается работа мобильного интернета после массовых сбоев, которые начались 12 июня. Об этом URA.RU сообщили сами абоненты. «Мобильный интернет не работал в Сургуте особенно в жд-районе и около „Ауры“. Полноценно работа стабилизировалась только с 18 июня. За почти неделю острее всего ощутили проблему с онлайн-банками и вызовом такси — не удавалось перевести, либо снять деньги, как и оплатить поездку», — поделились с агентством сургутяне. Проблемы с мобильным интернетом наблюдались сразу у нескольких операторов. Среди них — «МегаФон», «МТС», «Т2». «В Нижневартовске, говорят, мобильный интернет до сих пор не работает в аэропорту, у „Алеши“, на подъезде к городу и в промзоне. По городу же, в целом, мобильного интернета не было с понедельника, появился вчера во второй половине дня», — прокомментировали вартовчане. В Ханты-Мансийске тем временем мобильный интернет тоже начал вновь функционировать. Корреспондент URA.RU поинтересовался у операторов, как они собираются возместить абонентам ущерб за временное ненадлежащее качество услуг. Ответ на запрос ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с интернетом начались в ХМАО, как и в некоторых других регионах, с 12 июня. Операторы ссылались на независящие от них причины. Ситуацию на контроль взяли окружные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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