Безработный депутат из ХМАО заплатит вице-мэру из-за проигранного суда

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заплатит 120 тыс. ?рублей за клевету в адрес заместителя главы города Елены Подбуцкой. Об этом URA.RU сообщила адвокат чиновницы Оксана Рудик.
«Насибуллин пытался оспорить решение Урайского городского суда, но его оставили без изменения. Апелляционную жалобу Насибуллина не удовлетворили», — пояснила Рудик.
Депутата обязали выплатить 70 тыс.?рублей за моральный вред и еще 50 тыс.? за судебные расходы. При этом Насибулин нигде официально не работает. Первоначально Подбуцкая требовала от него 300? тыс. рублей, но суд посчитал такую сумму завышенной. В разговоре с URA.RU Насибуллин сообщил, что не знает, будет ли обжаловать решение. «Пока намерен проконсультироваться с юристами», — заключил депутат.
Ранее URA.RU писало, что в отношении Насибуллина есть и другие дела о клевете, которые он также проиграл и должен был оплатить 350 тысяч рублей. Тогда депутат заявил, что намерен оспорить выплаты Подбуцкой за порочащие репутацию публикации, а директору МАУ «Культура» Алексею Примаку — за оскорбления «бездарь» и «идиот».
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