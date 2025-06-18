Вылет самолета из Челябинска в Египет перенесли на полночь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет из челябинского аэропорта в Египет снова перенесли
Вылет из челябинского аэропорта в Египет снова перенесли Фото:

Вылет самолета из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в очередной раз перенесли, теперь до полуночи. Это следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Вылет по расписанию — в 1 час 20 минут 18 июня. Расчетное время — 0 часов 0 минут 19 июня», — говорится на сайте аэропорта «Баландино».

До утра 106 человек, из которых 26 детей, находились в аэропорту. Только утром людей представители перевозчика «Алмазриа эйрлайнс» расселили по гостиницам. Уральская транспортная прокуратура занялась ситуацией. В пресс-службе ведомства отметили, что причиной задержки стали технические проблемы.

Новое время вылета назначили на полночь
Новое время вылета назначили на полночь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вылет самолета из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в очередной раз перенесли, теперь до полуночи. Это следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта. «Вылет по расписанию — в 1 час 20 минут 18 июня. Расчетное время — 0 часов 0 минут 19 июня», — говорится на сайте аэропорта «Баландино». До утра 106 человек, из которых 26 детей, находились в аэропорту. Только утром людей представители перевозчика «Алмазриа эйрлайнс» расселили по гостиницам. Уральская транспортная прокуратура занялась ситуацией. В пресс-службе ведомства отметили, что причиной задержки стали технические проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...