Вылет самолета из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в очередной раз перенесли, теперь до полуночи. Это следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта.
«Вылет по расписанию — в 1 час 20 минут 18 июня. Расчетное время — 0 часов 0 минут 19 июня», — говорится на сайте аэропорта «Баландино».
До утра 106 человек, из которых 26 детей, находились в аэропорту. Только утром людей представители перевозчика «Алмазриа эйрлайнс» расселили по гостиницам. Уральская транспортная прокуратура занялась ситуацией. В пресс-службе ведомства отметили, что причиной задержки стали технические проблемы.
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