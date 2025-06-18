Более ста человек в гостинице ждут вылета из Челябинска в Египет

Более ста человек, из них 26 детей, в гостинице ждут вылета задержанного почти на сутки вылета рейса LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Надзорными мероприятиями установлено, что в гостинице размещено 106 пассажиров, из них 26 несовершеннолетних. Время вылета перенесено на 20 часов 30 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх задержан почти на сутки. Вылететь из Челябинска самолет должен был в 01:20. Транспортная прокуратура сообщила о технической причине задержки рейса. Люди несколько часов сидели в аэропорту, только утром их начали оформлять для размещения в гостинице и предоставили трансфер.
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