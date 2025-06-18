Более ста человек в гостинице ждут вылета из Челябинска в Египет

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Пассажиров разместили в одной из гостиниц Челябинска
Пассажиров разместили в одной из гостиниц Челябинска Фото:

Более ста человек, из них 26 детей, в гостинице ждут вылета задержанного почти на сутки вылета рейса LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

«Надзорными мероприятиями установлено, что в гостинице размещено 106 пассажиров, из них 26 несовершеннолетних. Время вылета перенесено на 20 часов 30 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх задержан почти на сутки. Вылететь из Челябинска самолет должен был в 01:20. Транспортная прокуратура сообщила о технической причине задержки рейса. Люди несколько часов сидели в аэропорту, только утром их начали оформлять для размещения в гостинице и предоставили трансфер

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Более ста человек, из них 26 детей, в гостинице ждут вылета задержанного почти на сутки вылета рейса LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.  «Надзорными мероприятиями установлено, что в гостинице размещено 106 пассажиров, из них 26 несовершеннолетних. Время вылета перенесено на 20 часов 30 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх задержан почти на сутки. Вылететь из Челябинска самолет должен был в 01:20. Транспортная прокуратура сообщила о технической причине задержки рейса. Люди несколько часов сидели в аэропорту, только утром их начали оформлять для размещения в гостинице и предоставили трансфер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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