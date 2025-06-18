В микрорайоне Солнечный затопило новостройку на Золотистом бульваре,13. Дом сдали в эксплуатацию меньше года назад. Кадрами затопленных квартир делятся жители в интернете.
«Нас затопило с крыши, 12 этаж. Все в воде и вот такой шум с общего стояка», — передает слова жителей дома telegram-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, специалисты по обслуживанию дома пообещали приехать только утром 19 июня для оценки ситуации и устранения последствий протечки. Корреспондент URA.RU обратился в УК «Солнечный» за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!