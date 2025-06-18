18 июня 2025

В Екатеринбурге после дождя затопило новостройку. Видео

В Екатеринбурге на Золотистом бульваре, 13 затопило многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода бежит в квартиры с крыши (архивное фото)
Вода бежит в квартиры с крыши (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Солнечный затопило новостройку на Золотистом бульваре,13. Дом сдали в эксплуатацию меньше года назад. Кадрами затопленных квартир делятся жители в интернете.

«Нас затопило с крыши, 12 этаж. Все в воде и вот такой шум с общего стояка», — передает слова жителей дома telegram-канал Ural Mash.

По словам очевидцев, специалисты по обслуживанию дома пообещали приехать только утром 19 июня для оценки ситуации и устранения последствий протечки. Корреспондент URA.RU обратился в УК «Солнечный» за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В микрорайоне Солнечный затопило новостройку на Золотистом бульваре,13. Дом сдали в эксплуатацию меньше года назад. Кадрами затопленных квартир делятся жители в интернете. «Нас затопило с крыши, 12 этаж. Все в воде и вот такой шум с общего стояка», — передает слова жителей дома telegram-канал Ural Mash. По словам очевидцев, специалисты по обслуживанию дома пообещали приехать только утром 19 июня для оценки ситуации и устранения последствий протечки. Корреспондент URA.RU обратился в УК «Солнечный» за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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