18 июня 2025

В аэропорту Челябинска почти на семь часов задержан еще один рейс до Шарм-эль-Шейха

В аэропорту Челябинска задержан еще один рейс до Шарм-эль-Шейха
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет рейса в Египет снова задержан
Вылет рейса в Египет снова задержан Фото:

В аэропорту Челябинска почти на семь часов задерживается вылет еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Накануне аналогичный рейс был задержан на сутки. 

«Рейс LMU 698 Челябинск — Шамр-эль-Шейх [должен вылететь] по расписанию в 04:00. Расчетное — 10:30», — говорится в данных онлайн табло аэропорта. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 09:30. 

Аналогичная ситуация произошла накануне. Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх был задержан на сутки — вылететь он должен был 18 июня в 01:20, а вылетел в 01:00 19 июня. Ночью пассажирам никто не объяснил причину задержки. Оформлять пассажиров в гостиницу начали после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры. Вылета в гостинице ждали 106 человек, в том числе 26 детей. 

Вылет отложен на 10:30
Вылет отложен на 10:30
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска почти на семь часов задерживается вылет еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Накануне аналогичный рейс был задержан на сутки.  «Рейс LMU 698 Челябинск — Шамр-эль-Шейх [должен вылететь] по расписанию в 04:00. Расчетное — 10:30», — говорится в данных онлайн табло аэропорта. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 09:30.  Аналогичная ситуация произошла накануне. Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх был задержан на сутки — вылететь он должен был 18 июня в 01:20, а вылетел в 01:00 19 июня. Ночью пассажирам никто не объяснил причину задержки. Оформлять пассажиров в гостиницу начали после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры. Вылета в гостинице ждали 106 человек, в том числе 26 детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...