В аэропорту Челябинска почти на семь часов задержан еще один рейс до Шарм-эль-Шейха

В аэропорту Челябинска почти на семь часов задерживается вылет еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Накануне аналогичный рейс был задержан на сутки.
«Рейс LMU 698 Челябинск — Шамр-эль-Шейх [должен вылететь] по расписанию в 04:00. Расчетное — 10:30», — говорится в данных онлайн табло аэропорта. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 09:30.
Аналогичная ситуация произошла накануне. Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх был задержан на сутки — вылететь он должен был 18 июня в 01:20, а вылетел в 01:00 19 июня. Ночью пассажирам никто не объяснил причину задержки. Оформлять пассажиров в гостиницу начали после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры. Вылета в гостинице ждали 106 человек, в том числе 26 детей.
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