Премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе приедет в Челябинск со своими воспитанниками на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», который пройдет 21-22 июня. Об этом сообщила супруга губернатора Ирина Текслер.
«Совсем скоро в Челябинск приедет Николай Цискаридзе со своими воспитанниками. 21 и 22 июня фестиваль балета в Челябинске „В честь Екатерины Максимовой“ завершат выпускные концерты воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой», — написала Текслер в своем telegram-канале.
Академия представит программу в двух отделениях, каждое из которых посвящено знаковому событию в истории балетной школы. Концерты пройдут в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета. Творческая встреча с Цискаридзе состоится в субботу до начала концерта.
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