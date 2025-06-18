18 июня 2025

Николай Цискаридзе приедет в Челябинск в ближайшие выходные. Видео

Николай Цискаридзе приедет в Челябинск на фестиваль балета
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Цискаридзе приедет в Челябинск в ближайшие дни
Цискаридзе приедет в Челябинск в ближайшие дни Фото:

Премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе приедет в Челябинск со своими воспитанниками на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», который пройдет 21-22 июня. Об этом сообщила супруга губернатора Ирина Текслер. 

«Совсем скоро в Челябинск приедет Николай Цискаридзе со своими воспитанниками. 21 и 22 июня фестиваль балета в Челябинске „В честь Екатерины Максимовой“ завершат выпускные концерты воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой», — написала Текслер в своем telegram-канале. 

Академия представит программу в двух отделениях, каждое из которых посвящено знаковому событию в истории балетной школы. Концерты пройдут в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета. Творческая встреча с Цискаридзе состоится в субботу до начала концерта. 

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Премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе приедет в Челябинск со своими воспитанниками на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», который пройдет 21-22 июня. Об этом сообщила супруга губернатора Ирина Текслер.  «Совсем скоро в Челябинск приедет Николай Цискаридзе со своими воспитанниками. 21 и 22 июня фестиваль балета в Челябинске „В честь Екатерины Максимовой“ завершат выпускные концерты воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой», — написала Текслер в своем telegram-канале.  Академия представит программу в двух отделениях, каждое из которых посвящено знаковому событию в истории балетной школы. Концерты пройдут в сопровождении оркестра Челябинского театра оперы и балета. Творческая встреча с Цискаридзе состоится в субботу до начала концерта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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