Выпускник из Челябинска получил 200 баллов за два ЕГЭ

В Челябинской области после получения результатов Единого госэкзамена по физике и обществознанию определен второй выпускник, который набрал 200 баллов за два ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования».
«Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) по физике и обществознанию выпускников Челябинской области. После утверждения результатов по обществознанию определен еще один человек, получивший 100 баллов по двум предметам», — уточнили в пресс-службе института.
По данным образовательного учреждения, к 19 июня в регионе насчитывается 93 выпускника, получивших сто баллов на ЕГЭ, и два выпускника, получивших 200 баллов за два ЕГЭ. Высший балл по физике получили девять выпускников из Кыштымского, Снежинского, Челябинского городских округов.
Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов — 23 июня 2025 года. Первый выпускником, получившим 200 баллов за два ЕГЭ, стал юноша из Магнитогорска.
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