18 июня 2025

Выпускник из Челябинска получил 200 баллов за два ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе озвучили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию
В регионе озвучили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию Фото:

В Челябинской области после получения результатов Единого госэкзамена по физике и обществознанию определен второй выпускник, который набрал 200 баллов за два ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования».

«Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) по физике и обществознанию выпускников Челябинской области. После утверждения результатов по обществознанию определен еще один человек, получивший 100 баллов по двум предметам», — уточнили в пресс-службе института.

По данным образовательного учреждения, к 19 июня в регионе насчитывается 93 выпускника, получивших сто баллов на ЕГЭ, и два выпускника, получивших 200 баллов за два ЕГЭ. Высший балл по физике получили девять выпускников из Кыштымского, Снежинского, Челябинского городских округов.

Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов — 23 июня 2025 года. Первый выпускником, получившим 200 баллов за два ЕГЭ, стал юноша из Магнитогорска.

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В Челябинской области после получения результатов Единого госэкзамена по физике и обществознанию определен второй выпускник, который набрал 200 баллов за два ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования». «Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) по физике и обществознанию выпускников Челябинской области. После утверждения результатов по обществознанию определен еще один человек, получивший 100 баллов по двум предметам», — уточнили в пресс-службе института. По данным образовательного учреждения, к 19 июня в регионе насчитывается 93 выпускника, получивших сто баллов на ЕГЭ, и два выпускника, получивших 200 баллов за два ЕГЭ. Высший балл по физике получили девять выпускников из Кыштымского, Снежинского, Челябинского городских округов. Официальная дата ознакомления участников с результатами экзаменов — 23 июня 2025 года. Первый выпускником, получившим 200 баллов за два ЕГЭ, стал юноша из Магнитогорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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