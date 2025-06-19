Магнитные бури 20 июня 2025: кого накроет и в какое время ждать пик

Магнитная буря и пониженное давление ожидаются 20 июня 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Июнь выдался богатым на солнечную активность
Июнь выдался богатым на солнечную активность Фото:

Июнь оказался богатым на солнечные вспышки, и на этой неделе магнитное поле Земли снова не в порядке. Уже в пятницу, 20 июня, прогноз неблагоприятный — ожидается магнитная буря. А дальше — новый шторм и напряженные дни. Какой силы будет магнитная буря 20 июня 2025 — в материале URA.RU.

Вспышки на Солнце в июне 2025: что происходит на Солнце

Июнь выдался активным на магнитные бури. Самая мощная вспышка на Солнце произошла 17 июня — пик пришелся на 00:49 по московскому времени. Вспышка случилась в той же зоне, где уже были сильные выбросы в этом месяце. Ранее выбросы не достигали Земли, потому что шли выше ее орбиты. Сейчас есть шанс, что и новая вспышка пройдет мимо, но точной информации пока нет. Поэтому метеозависимым стоит быть настороже.

Прогноз магнитных бурь на 20 июня 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 20 июня 2025 составит 55 %. Это значит, что буря скорее будет, чем нет. Для сравнения: спокойная обстановка ожидается только в 20 % случаев, легкие колебания — в 25 %.

Как будет меняться ситуация:

  • Утром — примерно 3 балла по шкале геомагнитной активности. Это зеленый уровень, все спокойно.
  • С 9 до 12 часов — пик: 5 баллов. Это уже красная зона и настоящая магнитная буря.
  • После 14:00 активность начнет снижаться, к вечеру вернется к норме.

В утренние часы метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание — головные боли, слабость, скачки давления.

Атмосферное давление 20 июня 2025

20 июня ожидается пониженное давление:

  • Москва — 734 мм рт. ст.
  • Санкт-Петербург — 756 мм рт. ст.

Норма — около 760 мм. Такие значения могут усиливать утомляемость, вызывать головные боли, особенно у тех, кто чувствителен к погоде. В сочетании с магнитной бурей это может ухудшить общее самочувствие.

Прогноз магнитных бурь на месяц

По предварительным данным, в ближайшие дни геомагнитная активность начнет расти. Повышенная активность ожидается 24 и 25 июня. После этого еще около трех дней магнитосфера Земли будет оставаться нестабильной. На июль ученые тоже дают прогноз: первая буря может случиться 10–11 числа, а 7, 12 и 13 июля возможны резкие колебания магнитного поля. Но стоит помнить: чем дальше дата, тем выше вероятность, что прогноз может измениться. Поэтому метеочувствительным людям лучше регулярно следить за обновлениями.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на солнечные выбросы энергии. Когда солнечный ветер достигает нашей планеты, магнитное поле начинает колебаться. Это приводит к геомагнитным возмущениям, которые могут ощущаться как на уровне организма человека, так и на уровне техники.

Возможные последствия:

  • Ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей
  • Головные боли, скачки давления, слабость
  • Сбои в работе GPS и радиосвязи
  • Нарушения в функционировании спутников и электрооборудования

Как защитить себя во время магнитной бури

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, специалисты рекомендуют:

  • Снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно утром
  • Обеспечить полноценный сон и питьевой режим
  • Ограничить употребление кофеина и алкоголя
  • Больше времени проводить на свежем воздухе
  • Иметь под рукой препараты, рекомендованные лечащим врачом (особенно при гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваниях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Июнь оказался богатым на солнечные вспышки, и на этой неделе магнитное поле Земли снова не в порядке. Уже в пятницу, 20 июня, прогноз неблагоприятный — ожидается магнитная буря. А дальше — новый шторм и напряженные дни. Какой силы будет магнитная буря 20 июня 2025 — в материале URA.RU. Вспышки на Солнце в июне 2025: что происходит на Солнце Июнь выдался активным на магнитные бури. Самая мощная вспышка на Солнце произошла 17 июня — пик пришелся на 00:49 по московскому времени. Вспышка случилась в той же зоне, где уже были сильные выбросы в этом месяце. Ранее выбросы не достигали Земли, потому что шли выше ее орбиты. Сейчас есть шанс, что и новая вспышка пройдет мимо, но точной информации пока нет. Поэтому метеозависимым стоит быть настороже. Прогноз магнитных бурь на 20 июня 2025 По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 20 июня 2025 составит 55 %. Это значит, что буря скорее будет, чем нет. Для сравнения: спокойная обстановка ожидается только в 20 % случаев, легкие колебания — в 25 %. Как будет меняться ситуация: В утренние часы метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание — головные боли, слабость, скачки давления. Атмосферное давление 20 июня 2025 20 июня ожидается пониженное давление: Норма — около 760 мм. Такие значения могут усиливать утомляемость, вызывать головные боли, особенно у тех, кто чувствителен к погоде. В сочетании с магнитной бурей это может ухудшить общее самочувствие. Прогноз магнитных бурь на месяц По предварительным данным, в ближайшие дни геомагнитная активность начнет расти. Повышенная активность ожидается 24 и 25 июня. После этого еще около трех дней магнитосфера Земли будет оставаться нестабильной. На июль ученые тоже дают прогноз: первая буря может случиться 10–11 числа, а 7, 12 и 13 июля возможны резкие колебания магнитного поля. Но стоит помнить: чем дальше дата, тем выше вероятность, что прогноз может измениться. Поэтому метеочувствительным людям лучше регулярно следить за обновлениями. Что такое магнитные бури и чем они опасны Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на солнечные выбросы энергии. Когда солнечный ветер достигает нашей планеты, магнитное поле начинает колебаться. Это приводит к геомагнитным возмущениям, которые могут ощущаться как на уровне организма человека, так и на уровне техники. Возможные последствия: Как защитить себя во время магнитной бури Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, специалисты рекомендуют:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...