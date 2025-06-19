Магнитные бури 20 июня 2025: кого накроет и в какое время ждать пик

Июнь оказался богатым на солнечные вспышки, и на этой неделе магнитное поле Земли снова не в порядке. Уже в пятницу, 20 июня, прогноз неблагоприятный — ожидается магнитная буря. А дальше — новый шторм и напряженные дни. Какой силы будет магнитная буря 20 июня 2025 — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июне 2025: что происходит на Солнце
Июнь выдался активным на магнитные бури. Самая мощная вспышка на Солнце произошла 17 июня — пик пришелся на 00:49 по московскому времени. Вспышка случилась в той же зоне, где уже были сильные выбросы в этом месяце. Ранее выбросы не достигали Земли, потому что шли выше ее орбиты. Сейчас есть шанс, что и новая вспышка пройдет мимо, но точной информации пока нет. Поэтому метеозависимым стоит быть настороже.
Прогноз магнитных бурь на 20 июня 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 20 июня 2025 составит 55 %. Это значит, что буря скорее будет, чем нет. Для сравнения: спокойная обстановка ожидается только в 20 % случаев, легкие колебания — в 25 %.
Как будет меняться ситуация:
- Утром — примерно 3 балла по шкале геомагнитной активности. Это зеленый уровень, все спокойно.
- С 9 до 12 часов — пик: 5 баллов. Это уже красная зона и настоящая магнитная буря.
- После 14:00 активность начнет снижаться, к вечеру вернется к норме.
В утренние часы метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание — головные боли, слабость, скачки давления.
Атмосферное давление 20 июня 2025
20 июня ожидается пониженное давление:
- Москва — 734 мм рт. ст.
- Санкт-Петербург — 756 мм рт. ст.
Норма — около 760 мм. Такие значения могут усиливать утомляемость, вызывать головные боли, особенно у тех, кто чувствителен к погоде. В сочетании с магнитной бурей это может ухудшить общее самочувствие.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По предварительным данным, в ближайшие дни геомагнитная активность начнет расти. Повышенная активность ожидается 24 и 25 июня. После этого еще около трех дней магнитосфера Земли будет оставаться нестабильной. На июль ученые тоже дают прогноз: первая буря может случиться 10–11 числа, а 7, 12 и 13 июля возможны резкие колебания магнитного поля. Но стоит помнить: чем дальше дата, тем выше вероятность, что прогноз может измениться. Поэтому метеочувствительным людям лучше регулярно следить за обновлениями.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на солнечные выбросы энергии. Когда солнечный ветер достигает нашей планеты, магнитное поле начинает колебаться. Это приводит к геомагнитным возмущениям, которые могут ощущаться как на уровне организма человека, так и на уровне техники.
Возможные последствия:
- Ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей
- Головные боли, скачки давления, слабость
- Сбои в работе GPS и радиосвязи
- Нарушения в функционировании спутников и электрооборудования
Как защитить себя во время магнитной бури
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, специалисты рекомендуют:
- Снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно утром
- Обеспечить полноценный сон и питьевой режим
- Ограничить употребление кофеина и алкоголя
- Больше времени проводить на свежем воздухе
- Иметь под рукой препараты, рекомендованные лечащим врачом (особенно при гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваниях.
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