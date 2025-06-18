18 июня 2025

Челябинск борется за статус культурной столицы России

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Центра проектного развития (ЦПР), новый статус повысит привлекательность региона для туристов и инвесторов.

«Столица региона претендует на звание „Культурная столица года“ в Общенациональном конкурсе городов России. Приглашаем южноуральцев поддержать Челябинск», — сообщили в ЦПР. 

Проголосовать можно на портале «Госуслуги». В настоящее время Челябинск занимает пятую позицию в народном рейтинге, и голосование продлится до 16 ноября. Эксперты определятся с победителем, получив данные голосования.

«Долгое время Челябинск многие воспринимали как промышленный центр. Но сегодня ситуация меняется. Культурная и событийная повестка столицы Южного Урала все больше привлекает туристов», — добавила гендиректор ЦПР Инна Хваткова.

В 2024 году Челябинская область уже получала признание на федеральном уровне. Тогда регион занял второе место в номинации «Культурно-познавательный туризм» премии «Регионы туризма и гостеприимства».

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Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Центра проектного развития (ЦПР), новый статус повысит привлекательность региона для туристов и инвесторов. «Столица региона претендует на звание „Культурная столица года“ в Общенациональном конкурсе городов России. Приглашаем южноуральцев поддержать Челябинск», — сообщили в ЦПР.  Проголосовать можно на портале «Госуслуги». В настоящее время Челябинск занимает пятую позицию в народном рейтинге, и голосование продлится до 16 ноября. Эксперты определятся с победителем, получив данные голосования. «Долгое время Челябинск многие воспринимали как промышленный центр. Но сегодня ситуация меняется. Культурная и событийная повестка столицы Южного Урала все больше привлекает туристов», — добавила гендиректор ЦПР Инна Хваткова. В 2024 году Челябинская область уже получала признание на федеральном уровне. Тогда регион занял второе место в номинации «Культурно-познавательный туризм» премии «Регионы туризма и гостеприимства».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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