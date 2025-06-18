Челябинск борется за статус культурной столицы России

Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Центра проектного развития (ЦПР), новый статус повысит привлекательность региона для туристов и инвесторов.
«Столица региона претендует на звание „Культурная столица года“ в Общенациональном конкурсе городов России. Приглашаем южноуральцев поддержать Челябинск», — сообщили в ЦПР.
Проголосовать можно на портале «Госуслуги». В настоящее время Челябинск занимает пятую позицию в народном рейтинге, и голосование продлится до 16 ноября. Эксперты определятся с победителем, получив данные голосования.
«Долгое время Челябинск многие воспринимали как промышленный центр. Но сегодня ситуация меняется. Культурная и событийная повестка столицы Южного Урала все больше привлекает туристов», — добавила гендиректор ЦПР Инна Хваткова.
В 2024 году Челябинская область уже получала признание на федеральном уровне. Тогда регион занял второе место в номинации «Культурно-познавательный туризм» премии «Регионы туризма и гостеприимства».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!