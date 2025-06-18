18 июня 2025

Челябинская выпускница дала советы, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Челябинка сдала два ЕГЭ на 200 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка сдава два ЕГЭ на максимальный балл (архивное фото)
Челябинка сдава два ЕГЭ на максимальный балл (архивное фото) Фото:

Выпускница челябинского многопрофильного лицея №148 Полина Санникова получила максимальные сто баллов за Единые госэкзамены по физике и математике. Она рассказала, как готовилась к экзаменам, сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования».

«Важно не забрасывать ни один предмет и отслеживать прогресс. Главное в подготовке – грамотно распределить время между предметами, проанализировать свои сильные и слабые стороны, найти темы, которые «западают», составить план-расписание занятий, чтобы ничего не упустить", — сообщила выпускница. Она призналась, что в течение года занималась 3-4 часа в день, а за пару недель до экзаменов — чуть больше.

Девушка поблагодарила сильных педагогов лицея и своих репетиторов, которые помогали с дополнительной нагрузкой. По ее словам, сложнее было сдать математику, на решение последних заданий с трудом хватило времени, на физике же была возможность перепроверить все ответы. Настроиться на успешную сдачу ЕГЭ ей помог спорт — последние десять лет Полина занимается спортивным ориентированием и умеет в условиях жесткого ограничения времени, "на бегу", принимать решения без особых волнений. К тому же ей удалось убедить себя, что это обычная контрольная. Тем не менее, она до сих пор не верит в случившееся.

"Конечно, я обрадовалась! И сейчас еще кажется, что 200-балльник – это не про меня!» — добавила выпускница. Она уже выбирает направление учебы, связанное с нанотехнологиями, энергетикой или прикладной математикой, и рекомендует будущим выпускникам учиться в свое удовольствие и не гнаться за результатами, обязательно иметь увлечения и общаться с друзьями, тогда успех придет сам.

Девушка из Челябинска стала второй выпускницей, набравшей 200 баллов за два ЕГЭ. Первым оказался юноша из Магнитогорска.

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Выпускница челябинского многопрофильного лицея №148 Полина Санникова получила максимальные сто баллов за Единые госэкзамены по физике и математике. Она рассказала, как готовилась к экзаменам, сообщили в пресс-службе ГБУ дополнительного профобразования «Челябинский институт развития образования». «Важно не забрасывать ни один предмет и отслеживать прогресс. Главное в подготовке – грамотно распределить время между предметами, проанализировать свои сильные и слабые стороны, найти темы, которые «западают», составить план-расписание занятий, чтобы ничего не упустить", — сообщила выпускница. Она призналась, что в течение года занималась 3-4 часа в день, а за пару недель до экзаменов — чуть больше. Девушка поблагодарила сильных педагогов лицея и своих репетиторов, которые помогали с дополнительной нагрузкой. По ее словам, сложнее было сдать математику, на решение последних заданий с трудом хватило времени, на физике же была возможность перепроверить все ответы. Настроиться на успешную сдачу ЕГЭ ей помог спорт — последние десять лет Полина занимается спортивным ориентированием и умеет в условиях жесткого ограничения времени, "на бегу", принимать решения без особых волнений. К тому же ей удалось убедить себя, что это обычная контрольная. Тем не менее, она до сих пор не верит в случившееся. "Конечно, я обрадовалась! И сейчас еще кажется, что 200-балльник – это не про меня!» — добавила выпускница. Она уже выбирает направление учебы, связанное с нанотехнологиями, энергетикой или прикладной математикой, и рекомендует будущим выпускникам учиться в свое удовольствие и не гнаться за результатами, обязательно иметь увлечения и общаться с друзьями, тогда успех придет сам. Девушка из Челябинска стала второй выпускницей, набравшей 200 баллов за два ЕГЭ. Первым оказался юноша из Магнитогорска.
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