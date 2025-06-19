Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев вышел на свободу по УДО

Гособвинение не смогло оспорить условно-досрочное освобождение (УДО) вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. За решеткой Контеев провел больше 13 лет. Неотбытая часть наказания — 6 лет три месяца.
«Постановление Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил в Свердловском области 25 апреля 2025 года в отношении осужденного Контеева Виктора Владимировича оставить без изменения», — сказал судья. Контеев выходит на свободу условно-досрочно, но с установленными судом обязательствами и передается под контроль уголовно-исполнительной инспекции.
Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год.
Супруга Контеева — Лариса — с 2012 года скрывалась от силовиков. 24 марта стало известно об ее аресте. Силовики обвиняют ее в пособничестве во взятке и вымогательстве. По версии следствия, она вместе с мужем вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Сейчас Контеева под домашним арестом. Все, что известно о Викторе Контееве URA. RU собрало здесь.
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