Убийства, овощебаза, побег жены: путь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева от тюрьмы до УДО

Облсуд решит судьбу бывшего вице-мэра Контеева, получившего УДО в Нижнем Тагиле

25 апреля 2025 в 18:36 Размер текста - 17 +

Виктор Контеев выйдет на свободу, если решение устоит в вышестоящих инстанциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого осудили по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ. Однако решение может не устоять в Свердловском облсуде, тогда Контеев продолжит отбывать наказание (осталось чуть больше шести лет). О том, чем известен бывший чиновник, — в материале URA.RU. Карьера 24 апреля Виктору Контееву исполнилось 72 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Контеев родился в 1953 году в Свердловске, окончил учетно-экономический факультет Свердловского института народного хозяйства. В 1976-м стал заведующим магазином №6 Кировского райпищеторга, через пять лет стал директором Орджоникидзевского райпищеторга. В 1985 году его назначили зампредседателя Орджоникидзевского райисполкома по вопросам коммунального хозяйства и торговли. В начале «девяностых» стал руководителем Комитета по развитию товарного рынка при городской администрации. Пост заместителя мэра Аркадия Чернецкого он получил в 2000 году. Контеев считался самым популярным вице-мэром в Екатеринбурге. Про него рассказывали, что он ограждал город от федеральных торговых сетей, поддерживая местный бизнес. И внимательно вникал в проблемы горожан. Любой мог отправить ему жалобу на пейджер. Задержание Силовики ворвались в кабинет Контеева 22 августа 2011 года. Но в разработку он попал минимум за полгода до ареста. Новость о задержании экс-вице-мэра стала настоящим шоком для Екатеринбурга. Считается, что показания на него дал лидер ОПГ Дмитрий Кайль, более известный по прозвищу Немец. Его банда занималась разбоями, грабежами и убийствами. В свое время Немец вел дела екатеринбургской овощебазы №4, которая была под контролем Виктора Контеева. В 2010-м Кайля посадили на 21 год. В колонии он рассказал о нескольких преступлениях, к которым был причастен. Позже эти показания поспособствовали возбуждению дела против Контеева. В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам в колонии строгого режима за организацию заказных убийств и вымогательство долей овощебазы. Овощебаза №4 Контееву выносили приговор дважды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Основным владельцем предприятия была Татьяна Русина — подруга Контеева. Когда чиновника задержали, она рассказала силовикам, что он покровительствовал овощебазе. За это Русина якобы ежемесячно платила ему. Представители Контеева приводили другую версию: Русина была поставлена в качестве доверенного лица с функцией управляющего, поскольку сам чиновник не мог открыто владеть активом из-за своего положения. Позже Русину убрали. Она продала Контеевым свой 51% предприятия, опасаясь их. Выкуп доли оформили сделкой. Новым владельцем стала жена Виктора — Лариса. Когда Русина рассказала об этом силовикам, то дело экс-чиновника пополнилось обвинением в вымогательстве и легализации имущества. В 2016-м Русина умерла от болезни. Ответственным хранителем базы стала ее дочь. Однако сейчас реальным хозяином базы называют авторитетного бизнесмена Александра Горбунова. Второе дело экс-чиновника На скамью подсудимых Контеев вновь попал в 2022 году. Его обвинили в вымогательстве у бизнесмена Максима Краснова долей его фирмы. Компания последнего занималась растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом увозили на овощебазу №4. Нападение на коммерсанта, по версии следствия, произошло в 2010 году. Следователи трактовали эпизод как попытку убийства. Заказчиком назвали Контеева. В 2023 году Сысертский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. По совокупности двух приговоров, экс-чиновник должен был провести за решеткой 21 год. В прошлом году защите удалось сократить срок на один год. Лариса Контеева Лариса Контеева сейчас под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU После первого ареста мужа Лариса Контеева покинула Россию. Силовики объявили ее в розыск, в котором она находилась с 2012 года. В конце 2024-го пошли слухи о возвращении Контеевой в столицу Урала. Подтвердились они 24 марта этого года, когда стало известно, что Ленинский райсуд отправил Контееву под домашний арест. Почему именно Контеева решила вернуться, неизвестно. Источник URA.RU предполагает, что женщина вернулась, якобы зная, что мужу могут одобрить УДО. Сама Контеева не комментирует случившееся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого осудили по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ. Однако решение может не устоять в Свердловском облсуде, тогда Контеев продолжит отбывать наказание (осталось чуть больше шести лет). О том, чем известен бывший чиновник, — в материале URA.RU. Контеев родился в 1953 году в Свердловске, окончил учетно-экономический факультет Свердловского института народного хозяйства. В 1976-м стал заведующим магазином №6 Кировского райпищеторга, через пять лет стал директором Орджоникидзевского райпищеторга. В 1985 году его назначили зампредседателя Орджоникидзевского райисполкома по вопросам коммунального хозяйства и торговли. В начале «девяностых» стал руководителем Комитета по развитию товарного рынка при городской администрации. Пост заместителя мэра Аркадия Чернецкого он получил в 2000 году. Контеев считался самым популярным вице-мэром в Екатеринбурге. Про него рассказывали, что он ограждал город от федеральных торговых сетей, поддерживая местный бизнес. И внимательно вникал в проблемы горожан. Любой мог отправить ему жалобу на пейджер. Силовики ворвались в кабинет Контеева 22 августа 2011 года. Но в разработку он попал минимум за полгода до ареста. Новость о задержании экс-вице-мэра стала настоящим шоком для Екатеринбурга. Считается, что показания на него дал лидер ОПГ Дмитрий Кайль, более известный по прозвищу Немец. Его банда занималась разбоями, грабежами и убийствами. В свое время Немец вел дела екатеринбургской овощебазы №4, которая была под контролем Виктора Контеева. В 2010-м Кайля посадили на 21 год. В колонии он рассказал о нескольких преступлениях, к которым был причастен. Позже эти показания поспособствовали возбуждению дела против Контеева. В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам в колонии строгого режима за организацию заказных убийств и вымогательство долей овощебазы. Основным владельцем предприятия была Татьяна Русина — подруга Контеева. Когда чиновника задержали, она рассказала силовикам, что он покровительствовал овощебазе. За это Русина якобы ежемесячно платила ему. Представители Контеева приводили другую версию: Русина была поставлена в качестве доверенного лица с функцией управляющего, поскольку сам чиновник не мог открыто владеть активом из-за своего положения. Позже Русину убрали. Она продала Контеевым свой 51% предприятия, опасаясь их. Выкуп доли оформили сделкой. Новым владельцем стала жена Виктора — Лариса. Когда Русина рассказала об этом силовикам, то дело экс-чиновника пополнилось обвинением в вымогательстве и легализации имущества. В 2016-м Русина умерла от болезни. Ответственным хранителем базы стала ее дочь. Однако сейчас реальным хозяином базы называют авторитетного бизнесмена Александра Горбунова. На скамью подсудимых Контеев вновь попал в 2022 году. Его обвинили в вымогательстве у бизнесмена Максима Краснова долей его фирмы. Компания последнего занималась растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом увозили на овощебазу №4. Нападение на коммерсанта, по версии следствия, произошло в 2010 году. Следователи трактовали эпизод как попытку убийства. Заказчиком назвали Контеева. В 2023 году Сысертский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. По совокупности двух приговоров, экс-чиновник должен был провести за решеткой 21 год. В прошлом году защите удалось сократить срок на один год. После первого ареста мужа Лариса Контеева покинула Россию. Силовики объявили ее в розыск, в котором она находилась с 2012 года. В конце 2024-го пошли слухи о возвращении Контеевой в столицу Урала. Подтвердились они 24 марта этого года, когда стало известно, что Ленинский райсуд отправил Контееву под домашний арест. Почему именно Контеева решила вернуться, неизвестно. Источник URA.RU предполагает, что женщина вернулась, якобы зная, что мужу могут одобрить УДО. Сама Контеева не комментирует случившееся.