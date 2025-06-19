В Тюмени за день выпало более трети месячной нормы осадков

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Ливень в Тюмени затопил дороги
Ливень в Тюмени затопил дороги Фото:

В Тюмени 19 июня по состоянию на 15:00 уже выпало 22,3 мм осадков, что составляет более трети от месячной нормы. Информация представлена на сервисах по прогнозу погоды.

«Тюмень, 19 июня. Количество осадков в жидком эквиваленте, выпавших за день — 22,3 мм», — сообщает «Гисметео».

По данным сайта «Погода и климат» в областной столице норма суммы осадков в июне составляет 61 мм. Ранее URA.RU писало, что сильные дожди в Тюменской области продолжатся и в период 20-21 июня.

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В Тюмени 19 июня по состоянию на 15:00 уже выпало 22,3 мм осадков, что составляет более трети от месячной нормы. Информация представлена на сервисах по прогнозу погоды. «Тюмень, 19 июня. Количество осадков в жидком эквиваленте, выпавших за день — 22,3 мм», — сообщает «Гисметео». По данным сайта «Погода и климат» в областной столице норма суммы осадков в июне составляет 61 мм. Ранее URA.RU писало, что сильные дожди в Тюменской области продолжатся и в период 20-21 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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