Ливень в Тюмени затопил дороги
В Тюмени 19 июня по состоянию на 15:00 уже выпало 22,3 мм осадков, что составляет более трети от месячной нормы. Информация представлена на сервисах по прогнозу погоды.
«Тюмень, 19 июня. Количество осадков в жидком эквиваленте, выпавших за день — 22,3 мм», — сообщает «Гисметео».
По данным сайта «Погода и климат» в областной столице норма суммы осадков в июне составляет 61 мм. Ранее URA.RU писало, что сильные дожди в Тюменской области продолжатся и в период 20-21 июня.
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