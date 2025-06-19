В Тюменской области ожидаются град и ливень

В июне в Тюменской области выпадет град
Град и сильный ливень ожидаются в Тюменской области 20 и 21 июня. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«20 и 21 июня в Тюменской области прогнозируются сильный ливень, град. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с», — говорится в сообщении.
Граждан просят быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что в одном из сел региона выпал град размером с ладонь.
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