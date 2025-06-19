В Тюменской области ожидаются град и ливень

В Тюменской области 20 и 21 июня выпадет град
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне в Тюменской области выпадет град
В июне в Тюменской области выпадет град Фото:

Град и сильный ливень ожидаются в Тюменской области 20 и 21 июня. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«20 и 21 июня в Тюменской области прогнозируются сильный ливень, град. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

Граждан просят быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что в одном из сел региона выпал град размером с ладонь.

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Град и сильный ливень ожидаются в Тюменской области 20 и 21 июня. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «20 и 21 июня в Тюменской области прогнозируются сильный ливень, град. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с», — говорится в сообщении. Граждан просят быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что в одном из сел региона выпал град размером с ладонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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