Улицу в Екатеринбурге назвали в честь советского кинорежиссера

В честь кинорежиссера, снявшего на Свердловской киностудии фильмы «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» (по произведению Дмитрия Мамина-Сибиряка), «Демидовы», Ярополка Лапшина назвали улицу Екатеринбурга в микрорайоне Академический-2. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Имя Народного артиста РСФСР, кинорежиссера, Почетного гражданина Свердловской области Ярополка Лапшина присвоено перспективной улице в Академическом-2. Дорога соединит Полевской тракт и Лучистую», — говорится на официальном сайте администрации.
Выпускник ВГИКа Лапшин был направлен по распределению в Свердловск, где снял десятки художественных фильмов, а также в 2023 году поставил на сцене Камерного театра спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Последние годы он проживал с супругой в Москве в Доме ветеранов кино. Ушел из жизни 26 октября 2011 года в возрасте 91 года. Урна с его прахом захоронена в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище. На здании Свердловской киностудии в 2016 году открыли горельеф кинорежиссера.
Также Орлов подписал постановление о присвоении скверу на улице Восточной, который расположен около железнодорожной линии между улицей Ленина и Малышева, имени командующего Уральским военным округом (с 1984 по 1987 год) генерала армии Николая Грачева. Военачальник в 90-тые годы служил в Афганистане, на Чукотке. Принимал участие ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ушел из жизни в возрасте 82-х лет 11 февраля 2013 года. Похоронен в Московской области.
Плюс ко всему, название получила дорога, идущая к садовому некоммерческому товариществу (расположено на пересечении улиц Свердловской и Леваневского). Она теперь обозначена как «Магистраль — 2».
Ранее на заседании комиссии по топонимике было принято решение назвать сквер возле парка Павлика Морозова в честь автора текстов песен группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева. Так как рядом с зеленой зоной находится Институт естественных наук и математики УрФУ, в котором учился поэт.
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