Челябинск вошел топ городов РФ по снижению цен на вторичное жилье

В Челябинске в мае 2025 года цены на вторичное жилье снизились на 1,6 % до 108,2 тысячи рублей за квадратный метр. Мегаполис оказался в тройке лидеров по данному показателю по России, сообщается на сайте о недвижимости.
«Больше всего вторичное жилье подешевело в Воронеже. Средняя цена квадратного метра в мае здесь составила 111,2 тысячи рублей, уменьшившись за месяц на 1,7%. Второе место со снижением средней цены „квадрата“ на 1,6% занял Челябинск. На третьей позиции с месячным снижением на 1,2% оказался Ростов-на-Дону — там цена квадрата упала до 141,4 тысячи рублей», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Также цены на вторичку заметно снизились в Краснодаре и Новосибирске (на 1,1% до 138 000 рублей за «квадрат»), а также в Волгограде (на 0,8% до 104 000 рублей). При этом больше всего в мае жилье подорожало в Казани (на 1% до 194,5 тысячи рублей) и Москве (на 0,2% до 379,2 тысячи рублей).
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