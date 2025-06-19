Названы даты стыковых матчей ФК «Челябинск» — «Волгарь» за выход в ФНЛ

Стыковые матчи за право сыграть в Первой лиге в сезоне 2025/2026 между ФК «Челябинск» и астраханским «Волгарем» пройдут 24 и 28 июня. Об этом сообщается на сайте Футбольной национальной лиги.
«РФС утвердил даты проведения Переходных матчей для команд Второй лиги „Дивизиона А“ за право сыграть в Первой лиге следующего сезона. Первым дома сыграет „Волгарь“, а 28 июня „Челябинск“ примет астраханскую команду», — говорится в сообщении. Уточняется, что время матчей организаторы определят дополнительно.
Ранее, напомним, руководство ФК «Волгарь» отправило письма в РФС и ФНЛ, требуя проведения стыковых матчей с ФК «Челябинск» за право выступать в Первой лиге. Южноуральские футболисты могли попасть в ФНЛ и напрямую — поскольку занявший третье место в группе «Золото» Второй лиги «А» ФК «Машук» не имеет лицензии на выступление в ФНЛ. Хотя по регламенту ФК «Челябинск», занявший первое место в первом круге, выходил на стыки именно с пятигорским «Машуком». Но занявший четвертое место ФК «Волгарь» счел, что переход в Первую лигу команды с шестого места без стыков противоречит спортивному принципу и здравому смыслу. И исполком РФС согласился с астраханцами.
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