ФК «Челябинск» сыграет с «Волгарем» за право выступать в Первой лиге ФНЛ

За право попасть в Первую лигу ФНЛ ФК «Челябинск» сразится с астраханским ФК «Волгарь» в стыковых матчах. Такое решение принято в среду на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза.
«Определить участников стыковых (переходных) матчей за право участия во Всероссийском соревновании по футболу среди мужских команд „Первая лига“ сезона 2025-2026 годов: АНО „ФК „Челябинск“, АНО „СФК „Волгарь“, — говорится в решении исполкома РФС. РФС поручено с учетом мнения ФНЛ утвердить даты и время проведения стыковых матчей.
Согласно регламенту, право на стыковые матчи за выход в Первую лигу получает команда, занявшая первое место в первом круге в группе «Золото» Второй лиги «А» (это ФК «Челябинск»), а также клуб, финишировавший третьим по итогам второго этапа (им оказался «Машук-КМВ» из Пятигорска). Но поскольку у «Машука» нет лицензии РФС для участия в Первой лиге, в воздухе подвис вопрос о том, сможет ли ФК «Челябинск» получить право на автоматическое повышение в ранге.
Спорная ситуация возникла из-за того, что ФК «Челябинск» по итогам сезона занял шестое место. И в занявшем четвертое место футбольном клубе «Волгарь» (Астрахань) сочли, что переход в Первую лигу команды, занявшей шестое место на втором этапе соревнований, без участия ее в стыках, противоречит спортивному принципу и здравому смыслу. Руководство ФК «Волгарь» отправило соответствующие письма в РФС и ФНЛ, и последние согласились с мнением астраханцев.
Последний раз челябинская команда играла в Первой лиге в 2005 году — больше 20 лет назад. Но чтоб снова показать результат во второй по значимости футбольной лиге России, очевидно, потребуются и более серьезные финансовые затраты.
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