Чиновники доложили депутатам Сургута о сроках окончания ремонта аварийного здания мэрии

Чиновники администрации Сургута отчитались депутатам о ходе ремонта аварийного здания мэрии на улице Маяковского — строительные работы продлятся до 2027 года. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета города по бюджету и финансам, передает корреспондент URA.RU.
«Отставание обусловлено неоднократным внесением изменений в планировочные решения, которые окончательно были согласованы 25 марта 2025 года. В настоящее время выполнено 75% работ по проектной документации. Строительно-монтажные работы на объекте предусмотрены на 2025-2027 год», — сообщила директор департамента архитектуры и градостроительства города Ирина Позевалова.
Ремонт административного здания должен был завершиться еще в ноябре 2024 года. В данный момент из-за срыва срока работ в отношении подрядчика ведется претензионный работа. Также в мэрии готовят документы на проверку достоверности сметной стоимости ремонта — заключение ожидается в августе.
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