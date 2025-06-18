18 июня 2025

Чиновники доложили депутатам Сургута о сроках окончания ремонта аварийного здания мэрии

Чиновники Сургута доложили депутатам о сроках ремонта аварийного здания мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание мэрии на улице Маяковского готово на 75%
Здание мэрии на улице Маяковского готово на 75% Фото:

Чиновники администрации Сургута отчитались депутатам о ходе ремонта аварийного здания мэрии на улице Маяковского — строительные работы продлятся до 2027 года. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета города по бюджету и финансам, передает корреспондент URA.RU.

«Отставание обусловлено неоднократным внесением изменений в планировочные решения, которые окончательно были согласованы 25 марта 2025 года. В настоящее время выполнено 75% работ по проектной документации. Строительно-монтажные работы на объекте предусмотрены на 2025-2027 год», — сообщила директор департамента архитектуры и градостроительства города Ирина Позевалова.

Ремонт административного здания должен был завершиться еще в ноябре 2024 года. В данный момент из-за срыва срока работ в отношении подрядчика ведется претензионный работа. Также в мэрии готовят документы на проверку достоверности сметной стоимости ремонта — заключение ожидается в августе.

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Чиновники администрации Сургута отчитались депутатам о ходе ремонта аварийного здания мэрии на улице Маяковского — строительные работы продлятся до 2027 года. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета города по бюджету и финансам, передает корреспондент URA.RU. «Отставание обусловлено неоднократным внесением изменений в планировочные решения, которые окончательно были согласованы 25 марта 2025 года. В настоящее время выполнено 75% работ по проектной документации. Строительно-монтажные работы на объекте предусмотрены на 2025-2027 год», — сообщила директор департамента архитектуры и градостроительства города Ирина Позевалова. Ремонт административного здания должен был завершиться еще в ноябре 2024 года. В данный момент из-за срыва срока работ в отношении подрядчика ведется претензионный работа. Также в мэрии готовят документы на проверку достоверности сметной стоимости ремонта — заключение ожидается в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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