Песков: участие США в конфликте Ирана и Израиля усилит напряженность в регионе

Песков прокомментировал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
новость из сюжетаПМЭФ-2025
Вовлечение США в противостояние Ирана и Израиля приведет к резкому росту напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», — передает слова Пескова РИА Новости. По его словам, это станет серьезным витком эскалации для всего Ближневосточного региона.
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