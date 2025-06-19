Песков: участие США в конфликте Ирана и Израиля усилит напряженность в регионе

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Песков прокомментировал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Песков прокомментировал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Вовлечение США в противостояние Ирана и Израиля приведет к резкому росту напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», — передает слова  Пескова РИА Новости. По его словам, это станет серьезным витком эскалации для всего Ближневосточного региона.

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Вовлечение США в противостояние Ирана и Израиля приведет к резкому росту напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). «Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», — передает слова  Пескова РИА Новости. По его словам, это станет серьезным витком эскалации для всего Ближневосточного региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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