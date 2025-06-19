В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта водитель арендованного Haval сбил переходящих дорогу мать с ребенком. Пострадавших госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции.
«Мужчина при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на двух пешеходов, женщину и ребенка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора», — пояснили там. Авария случилась 19 июня около 18:00.
Ребенка с травмой живота в сопровождении матери доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медпомощь. На месте ДТП инспекторы организовали проверку.
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