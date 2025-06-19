Возле здания мэрии Екатеринбурга иномарка снесла мать с ребенком. Фото

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Инспекторы проводят проверку на месте ДТП
Инспекторы проводят проверку на месте ДТП Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта водитель арендованного Haval сбил переходящих дорогу мать с ребенком. Пострадавших госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции.

«Мужчина при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на двух пешеходов, женщину и ребенка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора», — пояснили там. Авария случилась 19 июня около 18:00.

Ребенка с травмой живота в сопровождении матери доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медпомощь. На месте ДТП инспекторы организовали проверку.

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В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта водитель арендованного Haval сбил переходящих дорогу мать с ребенком. Пострадавших госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции. «Мужчина при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на двух пешеходов, женщину и ребенка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора», — пояснили там. Авария случилась 19 июня около 18:00. Ребенка с травмой живота в сопровождении матери доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медпомощь. На месте ДТП инспекторы организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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