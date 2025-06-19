19 июня 2025

Клава Кока рассказала о сталкерах, из-за которых она постоянно с охраной

Из-за сталкеров Клава Кока ходит с охраной с 2020 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Певицу преследовали как состоятельные, так и не очень мужчины
Певицу преследовали как состоятельные, так и не очень мужчины Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока впервые рассказала о случаях преследования и угроз со стороны сталкеров, с которыми сталкивалась на протяжении последних лет. Из-за настойчивых поклонников и опасных ситуаций девушка вынуждена постоянно находиться в сопровождении охраны с 2020 года.

«С 2020-2021 года я хожу с охраной. С тех пор я никуда никогда не хожу одна. Люди узнали, где я живу, и постоянно караулили меня возле забора. ... Бывало, что ждали поклонники, дети, и от них ты не чувствуешь опасности или агрессии. Но бывало, что иногда караулили взрослые мужчины. ... Однажды мне зарядили по лицу, и я побежала. После этого я поняла, что не могу рисковать своей жизнью», — поделилась певица на шоу Галич «Я пережила».

Певица также рассказала, что некоторые соседи продавали квартиры рядом с ней по завышенной стоимости, раскрывая ее местоположение потенциальным сталкерам. Артистка отметила, что сталкивалась с обеспеченными преследователями, которые специально приезжали в те же страны и отели, где отдыхала она, а также пытались войти в доверие к ее окружению. В одном из случаев взрослый мужчина прилетел из другой страны и ежедневно ждал ее у офиса с утра до ночи, не имея работы и даже ища еду около церкви — по словам певицы, у него была одержимость.

Отдельно артистка упомянула случай, когда оказалась наедине со сталкером, угрожавшим ей изнасилованием. Она призналась, что испытывала сильный страх, пытаясь сохранить спокойствие и не провоцировать агрессию. Только вмешательство ее команды позволило избежать более серьезных последствий. Певица также добавила, что ее бывший партнер Александр Поверин неоднократно получал угрозы от неизвестных лиц в связи с их отношениями.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока впервые рассказала о случаях преследования и угроз со стороны сталкеров, с которыми сталкивалась на протяжении последних лет. Из-за настойчивых поклонников и опасных ситуаций девушка вынуждена постоянно находиться в сопровождении охраны с 2020 года. «С 2020-2021 года я хожу с охраной. С тех пор я никуда никогда не хожу одна. Люди узнали, где я живу, и постоянно караулили меня возле забора. ... Бывало, что ждали поклонники, дети, и от них ты не чувствуешь опасности или агрессии. Но бывало, что иногда караулили взрослые мужчины. ... Однажды мне зарядили по лицу, и я побежала. После этого я поняла, что не могу рисковать своей жизнью», — поделилась певица на шоу Галич «Я пережила». Певица также рассказала, что некоторые соседи продавали квартиры рядом с ней по завышенной стоимости, раскрывая ее местоположение потенциальным сталкерам. Артистка отметила, что сталкивалась с обеспеченными преследователями, которые специально приезжали в те же страны и отели, где отдыхала она, а также пытались войти в доверие к ее окружению. В одном из случаев взрослый мужчина прилетел из другой страны и ежедневно ждал ее у офиса с утра до ночи, не имея работы и даже ища еду около церкви — по словам певицы, у него была одержимость. Отдельно артистка упомянула случай, когда оказалась наедине со сталкером, угрожавшим ей изнасилованием. Она призналась, что испытывала сильный страх, пытаясь сохранить спокойствие и не провоцировать агрессию. Только вмешательство ее команды позволило избежать более серьезных последствий. Певица также добавила, что ее бывший партнер Александр Поверин неоднократно получал угрозы от неизвестных лиц в связи с их отношениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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