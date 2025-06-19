Аналитик дал прогноз по повышению цен на новостройки в Перми после снижения ключевой ставки

Жителям Перми не стоит переживать по поводу повышения цен квартиры на первичном рынке жилья. Новостройки покупают в основном по семейной ипотеке, на которую не повиляло снижение ключевой ставки, рассказал директор пермского аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач telegram-каналу «Записки Объектолога».
«На сегодня мы не ожидаем повышения цен на квартиры в новостройках из-за снижения ключевой ставки на 1%. Во-первых, снижение ставки небольшое, во-вторых, основная часть покупателей новостроек — это категория, которая попадает под семейную ипотеку (она и так льготная), а не рыночную», — рассказал Скоробогач.
Аналитик отметил, что снижение ставки также не повлияет на объемы строительства домов в Перми. По его словам, новые проекты запускают регулярно и объем предложения поддерживается на достаточном уровне. Что же касается спроса, то на него больше влияют акции и спецпредложения от застройщиков. Так, покупатели, которые не ограничены по времени предпочитают подождать и выбрать более выгодные предложения от девелоперов. Те, кто нуждается в недвижимости и имеет необходимые средства, чаще выбирают «свежую вторичку», чем жилье в новостройке, которую сдадут через 1,5-2 года.
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