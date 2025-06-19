19 июня 2025

Аналитик дал прогноз по повышению цен на новостройки в Перми после снижения ключевой ставки

Аналитик Скоробогач: в Перми не ожидается повышение цен на новостройки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупателям не стоит беспокоиться о резком подорожании квартир
Покупателям не стоит беспокоиться о резком подорожании квартир Фото:

Жителям Перми не стоит переживать по поводу повышения цен квартиры на первичном рынке жилья. Новостройки покупают в основном по семейной ипотеке, на которую не повиляло снижение ключевой ставки, рассказал директор пермского аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач telegram-каналу «Записки Объектолога».

«На сегодня мы не ожидаем повышения цен на квартиры в новостройках из-за снижения ключевой ставки на 1%. Во-первых, снижение ставки небольшое, во-вторых, основная часть покупателей новостроек — это категория, которая попадает под семейную ипотеку (она и так льготная), а не рыночную», — рассказал Скоробогач.

Аналитик отметил, что снижение ставки также не повлияет на объемы строительства домов в Перми. По его словам, новые проекты запускают регулярно и объем предложения поддерживается на достаточном уровне. Что же касается спроса, то на него больше влияют акции и спецпредложения от застройщиков. Так, покупатели, которые не ограничены по времени предпочитают подождать и выбрать более выгодные предложения от девелоперов. Те, кто нуждается в недвижимости и имеет необходимые средства, чаще выбирают «свежую вторичку», чем жилье в новостройке, которую сдадут через 1,5-2 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать главное о происходящем в стране и мире. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Перми не стоит переживать по поводу повышения цен квартиры на первичном рынке жилья. Новостройки покупают в основном по семейной ипотеке, на которую не повиляло снижение ключевой ставки, рассказал директор пермского аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач telegram-каналу «Записки Объектолога». «На сегодня мы не ожидаем повышения цен на квартиры в новостройках из-за снижения ключевой ставки на 1%. Во-первых, снижение ставки небольшое, во-вторых, основная часть покупателей новостроек — это категория, которая попадает под семейную ипотеку (она и так льготная), а не рыночную», — рассказал Скоробогач. Аналитик отметил, что снижение ставки также не повлияет на объемы строительства домов в Перми. По его словам, новые проекты запускают регулярно и объем предложения поддерживается на достаточном уровне. Что же касается спроса, то на него больше влияют акции и спецпредложения от застройщиков. Так, покупатели, которые не ограничены по времени предпочитают подождать и выбрать более выгодные предложения от девелоперов. Те, кто нуждается в недвижимости и имеет необходимые средства, чаще выбирают «свежую вторичку», чем жилье в новостройке, которую сдадут через 1,5-2 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...