Силуанов рассказал, как изменятся налоги в России

Силуанов заявил, что налоги для бизнеса не будут меняться
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Силуанов заявил, что бюджет хоть и «штормит», однако налоги для бизнеса повышать нет смысла
Силуанов заявил, что бюджет хоть и «штормит», однако налоги для бизнеса повышать нет смысла Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

На данный момент не планируется повышать налоговую нагрузку для бизнеса, несмотря на то, что бюджет России сейчас «штормит серьезно». Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ-2025.

«В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал Силуанов. Его слова приводят РИА Новости.

Министр отметил, что для поддержания финансовой стабильности существует ряд подходящих мер. В частности, он подчеркнул важность умеренности в расходах, а также указал на необходимость согласования бюджетной политики с мерами в сфере денежно-кредитного регулирования. Силуанов также отметил, что при формировании бюджета необходимо минимизировать долю «непредсказуемых рисков».

Ранее Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 сообщал о подготовке изменений, связанных с сокращением ряда налоговых льгот для отдельных отраслей экономики, однако детали этих предложений пока не раскрывались. Министр также отмечал, что налоговая реформа 2024 года не привела к массовому уходу бизнеса в тень, а налоговые поступления соответствуют планам Минфина.

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На данный момент не планируется повышать налоговую нагрузку для бизнеса, несмотря на то, что бюджет России сейчас «штормит серьезно». Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ-2025. «В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал Силуанов. Его слова приводят РИА Новости. Министр отметил, что для поддержания финансовой стабильности существует ряд подходящих мер. В частности, он подчеркнул важность умеренности в расходах, а также указал на необходимость согласования бюджетной политики с мерами в сфере денежно-кредитного регулирования. Силуанов также отметил, что при формировании бюджета необходимо минимизировать долю «непредсказуемых рисков». Ранее Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 сообщал о подготовке изменений, связанных с сокращением ряда налоговых льгот для отдельных отраслей экономики, однако детали этих предложений пока не раскрывались. Министр также отмечал, что налоговая реформа 2024 года не привела к массовому уходу бизнеса в тень, а налоговые поступления соответствуют планам Минфина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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