В Крыму задержали поджигателей, которые следовали приказу ГУР Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанные признались, что приказы по поджогам им давали из Украины
Задержанные признались, что приказы по поджогам им давали из Украины Фото:

Сотрудники ФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали двух местных жителей — их подозревают в попытке поджога релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. На допросе они признались, что действовали по указаниям представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

«Двое жителей Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе», — заявили в ФСБ, отмети, что указания задержанным передавали в мессенджере Telegram. Информацию передает РИА Новости. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать главное о происходящем в стране и мире. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали двух местных жителей — их подозревают в попытке поджога релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. На допросе они признались, что действовали по указаниям представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили в УФСБ по региону. «Двое жителей Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе», — заявили в ФСБ, отмети, что указания задержанным передавали в мессенджере Telegram. Информацию передает РИА Новости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...