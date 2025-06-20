В Крыму задержали поджигателей, которые следовали приказу ГУР Украины

Сотрудники ФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали двух местных жителей — их подозревают в попытке поджога релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. На допросе они признались, что действовали по указаниям представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
«Двое жителей Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе», — заявили в ФСБ, отмети, что указания задержанным передавали в мессенджере Telegram. Информацию передает РИА Новости.
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