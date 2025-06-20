Волонтера из «Армии красоток» наказали за госизмену

Волонтера «Армии красоток» Россинскую* приговорили к 22 годам колонии
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Россинскую* лишили свободы на 22 года
Россинскую* лишили свободы на 22 года Фото:

Второй окружной военный суд приговорил волонтера движения «Армия красоток» Надежду Россинскую (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) к 22 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданки России Россинской Н. А., 1995 года рождения, <...> признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена)...» — передал ТАСС сообщение пресс-службы. Волонтеру назначено 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд ограничил его право заниматься администрированием интернет-сайтов на срок три года и обязал выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей. Россинская также признана виновной в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

После начала СВО Россинская основала в Белгороде женское волонтерское объединение «Армия красоток», которое занималось доставкой гуманитарной помощи жителям подконтрольных России территорий, эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий и поиском пропавших. Организация оказывала поддержку беженцам в Белгороде, помогала с уходом за ранеными и инвалидами, а также содействовала их переезду в Европу и на Украину.

*Надежда Россинская внесена в перечень террористов и экстремистов. 

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Второй окружной военный суд приговорил волонтера движения «Армия красоток» Надежду Россинскую (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) к 22 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданки России Россинской Н. А., 1995 года рождения, <...> признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена)...» — передал ТАСС сообщение пресс-службы. Волонтеру назначено 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд ограничил его право заниматься администрированием интернет-сайтов на срок три года и обязал выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей. Россинская также признана виновной в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. После начала СВО Россинская основала в Белгороде женское волонтерское объединение «Армия красоток», которое занималось доставкой гуманитарной помощи жителям подконтрольных России территорий, эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий и поиском пропавших. Организация оказывала поддержку беженцам в Белгороде, помогала с уходом за ранеными и инвалидами, а также содействовала их переезду в Европу и на Украину. *Надежда Россинская внесена в перечень террористов и экстремистов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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