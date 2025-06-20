Волонтера из «Армии красоток» наказали за госизмену

Второй окружной военный суд приговорил волонтера движения «Армия красоток» Надежду Россинскую (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) к 22 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.
«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданки России Россинской Н. А., 1995 года рождения, <...> признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена)...» — передал ТАСС сообщение пресс-службы. Волонтеру назначено 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд ограничил его право заниматься администрированием интернет-сайтов на срок три года и обязал выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей. Россинская также признана виновной в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
После начала СВО Россинская основала в Белгороде женское волонтерское объединение «Армия красоток», которое занималось доставкой гуманитарной помощи жителям подконтрольных России территорий, эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий и поиском пропавших. Организация оказывала поддержку беженцам в Белгороде, помогала с уходом за ранеными и инвалидами, а также содействовала их переезду в Европу и на Украину.
*Надежда Россинская внесена в перечень террористов и экстремистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.