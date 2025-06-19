Циклон задержит в Челябинской области прохладу и грозы

Циклон задержит в Челябинской области грозовые тучи с похолоданием и сильным ветром. О погоде на ближайшие выходные, 21-23 июня, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В выходные Челябинская область по прежнему будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, в связи с чем продолжаются дожди и постепенное похолодание. В регионе ожидаются дожди с грозами, туманы, ветер порывами до 20 метров в секунду, ночью около 10-15 градусов тепла, днем до 21 градуса, на юге до 25 градусов», — уточнили метеорологи.
К воскресенью дневные температуры упадут до 16-18 градусов тепла. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Синоптики предупреждали о циклоне, который принесет в регион многодневные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.
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