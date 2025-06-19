19 июня 2025

Циклон задержит в Челябинской области прохладу и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дожди с грозами и сильный ветер ожидается в регионе в ближайшие выходные
Дожди с грозами и сильный ветер ожидается в регионе в ближайшие выходные Фото:

Циклон задержит в Челябинской области грозовые тучи с похолоданием и сильным ветром. О погоде на ближайшие выходные, 21-23 июня, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В выходные Челябинская область по прежнему будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, в связи с чем продолжаются дожди и постепенное похолодание. В регионе ожидаются дожди с грозами, туманы, ветер порывами до 20 метров в секунду, ночью около 10-15 градусов тепла, днем до 21 градуса, на юге до 25 градусов», — уточнили метеорологи.

К воскресенью дневные температуры упадут до 16-18 градусов тепла. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Синоптики предупреждали о циклоне, который принесет в регион многодневные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать главное о происходящем в стране и мире. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Циклон задержит в Челябинской области грозовые тучи с похолоданием и сильным ветром. О погоде на ближайшие выходные, 21-23 июня, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В выходные Челябинская область по прежнему будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, в связи с чем продолжаются дожди и постепенное похолодание. В регионе ожидаются дожди с грозами, туманы, ветер порывами до 20 метров в секунду, ночью около 10-15 градусов тепла, днем до 21 градуса, на юге до 25 градусов», — уточнили метеорологи. К воскресенью дневные температуры упадут до 16-18 градусов тепла. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Синоптики предупреждали о циклоне, который принесет в регион многодневные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...