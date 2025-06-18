18 июня 2025

Челябинцев предупредили о граде и шквалистом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень с градом и ветром 25 метров в секунду ожидается в ближайшие сутки
Ливень с градом и ветром 25 метров в секунду ожидается в ближайшие сутки Фото:

В ближайшие сутки на Челябинскую область обрушатся ливень с градом и ветром скоростью 25 метров в секунду и более. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Ночью и днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — предупредили метеорологи.

Синоптики уже сообщали о вероятном подъеме воды и подтоплениях в результате очень сильных дождей в ближайшие дни с 20 до 21 июня, которые образуются под влиянием двух циклонов. По данным экспертов, самая неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, а также на небольших реках.

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В ближайшие сутки на Челябинскую область обрушатся ливень с градом и ветром скоростью 25 метров в секунду и более. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью и днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — предупредили метеорологи. Синоптики уже сообщали о вероятном подъеме воды и подтоплениях в результате очень сильных дождей в ближайшие дни с 20 до 21 июня, которые образуются под влиянием двух циклонов. По данным экспертов, самая неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, а также на небольших реках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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