Челябинцев предупредили о граде и шквалистом ветре

В ближайшие сутки на Челябинскую область обрушатся ливень с градом и ветром скоростью 25 метров в секунду и более. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Ночью и днем 20 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — предупредили метеорологи.
Синоптики уже сообщали о вероятном подъеме воды и подтоплениях в результате очень сильных дождей в ближайшие дни с 20 до 21 июня, которые образуются под влиянием двух циклонов. По данным экспертов, самая неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, а также на небольших реках.
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