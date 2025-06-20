Песков: для России давно не актуален формат переговоров стран G7

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Песков рассказал о спорных ситуациях на прошедшем саммите G7
Песков рассказал о спорных ситуациях на прошедшем саммите G7 Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Лидеры стран G7 («Большой семерки») столкнулись с разногласиями по ключевым вопросам в ходе прошедшего в Италии саммита, в том числе по ситуации на Украине и вопросам международной безопасности. Также и президент США Дональд Трамп решил не ждать конца мероприятия и уехал, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что формат таких встреч для Москвы давно неинтересен. 

«Мы все были свидетелями „шероховатостей“ на саммите G7: президент США Дональд Трамп прервал свое пребывание там, а между странами возникли разногласия по итоговому документу. <...> Она давно не является для нас интересным и востребованным форматом», — отметил Песков на ПМЭФ-2025. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва отдает предпочтение другим международным объединениям, таким как БРИКС, где представлены страны с растущей долей в мировой экономике. По его словам, значимость G7 в глобальных делах продолжит снижаться, а ее жизнеспособность вызывает сомнения — подобный тренд уже сформировался и будет усиливаться.

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Лидеры стран G7 («Большой семерки») столкнулись с разногласиями по ключевым вопросам в ходе прошедшего в Италии саммита, в том числе по ситуации на Украине и вопросам международной безопасности. Также и президент США Дональд Трамп решил не ждать конца мероприятия и уехал, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что формат таких встреч для Москвы давно неинтересен.  «Мы все были свидетелями „шероховатостей“ на саммите G7: президент США Дональд Трамп прервал свое пребывание там, а между странами возникли разногласия по итоговому документу. <...> Она давно не является для нас интересным и востребованным форматом», — отметил Песков на ПМЭФ-2025. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва отдает предпочтение другим международным объединениям, таким как БРИКС, где представлены страны с растущей долей в мировой экономике. По его словам, значимость G7 в глобальных делах продолжит снижаться, а ее жизнеспособность вызывает сомнения — подобный тренд уже сформировался и будет усиливаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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