19 июня 2025

Тонны пломбира отправили из Пермского края в Белоруссию, Казахстан и Китай

Экспорт мороженого за границу из Пермского края вырос в 1,5 раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставки в 1,5 раза превысили прошлогодние
Поставки в 1,5 раза превысили прошлогодние Фото:

С 1 января по 19 июня 2025 года из Пермского края было экспортировано 53,4 тонны пломбира в Беларусь, Казахстан и Китай. Это в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда объем поставок составил 33,8 тонны.

«В частности, 9 июня Управление Россельхознадзора осуществило контроль отгрузки из Пермского края партии мороженого объемом 14,68 тонны, предназначенной для поставки в Китай. В ходе погрузочных работ инспектор ведомства подтвердил соответствие транспортного средства, оснащенного морозильной установкой, установленным ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к перевозке подобной продукции», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

Качество и безопасность экспортируемого мороженого были удостоверены результатами лабораторных исследований, проведенных в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники. Ягоды прошли необходимые проверки и поступили в торговые сети региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января по 19 июня 2025 года из Пермского края было экспортировано 53,4 тонны пломбира в Беларусь, Казахстан и Китай. Это в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда объем поставок составил 33,8 тонны. «В частности, 9 июня Управление Россельхознадзора осуществило контроль отгрузки из Пермского края партии мороженого объемом 14,68 тонны, предназначенной для поставки в Китай. В ходе погрузочных работ инспектор ведомства подтвердил соответствие транспортного средства, оснащенного морозильной установкой, установленным ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к перевозке подобной продукции», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.  Качество и безопасность экспортируемого мороженого были удостоверены результатами лабораторных исследований, проведенных в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники. Ягоды прошли необходимые проверки и поступили в торговые сети региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...