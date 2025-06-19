Тонны пломбира отправили из Пермского края в Белоруссию, Казахстан и Китай

С 1 января по 19 июня 2025 года из Пермского края было экспортировано 53,4 тонны пломбира в Беларусь, Казахстан и Китай. Это в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда объем поставок составил 33,8 тонны.
«В частности, 9 июня Управление Россельхознадзора осуществило контроль отгрузки из Пермского края партии мороженого объемом 14,68 тонны, предназначенной для поставки в Китай. В ходе погрузочных работ инспектор ведомства подтвердил соответствие транспортного средства, оснащенного морозильной установкой, установленным ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к перевозке подобной продукции», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
Качество и безопасность экспортируемого мороженого были удостоверены результатами лабораторных исследований, проведенных в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники. Ягоды прошли необходимые проверки и поступили в торговые сети региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!