Песков заявил, что Россия следит за делом Карапетяна, арестованного в Армении

В Кремле внимательно следят за делом российского бизнесмена, владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, на которого возбудили дело в Армении из-за оскорбления властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с Карапетяном», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.
Москва рассчитывает на соблюдение законных прав Карапетяна. Также, по словам Дмитрия Пескова, страна готова оказать ему любую поддержку.
Бизнесмена задержали 18 июня в Армении по обвинению в публичных призывах к насильственной смене власти — он заявил о готовности вмешаться в противостояние между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Перед задержанием в доме Самвела Карапетяна прошли обыски. Позже его арестовали, что вызвало волну поддержки среди общественности и духовенства.
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