Песков заявил, что Россия следит за делом Карапетяна, арестованного в Армении

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Песков заявил, что в Кремле готовы оказать помощь Карапетяну
Песков заявил, что в Кремле готовы оказать помощь Карапетяну Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

В Кремле внимательно следят за делом российского бизнесмена, владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, на которого возбудили дело в Армении из-за оскорбления властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 «Безусловно, следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с Карапетяном», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.

Москва рассчитывает на соблюдение законных прав Карапетяна. Также, по словам Дмитрия Пескова, страна готова оказать ему любую поддержку. 

Бизнесмена задержали 18 июня в Армении по обвинению в публичных призывах к насильственной смене власти — он заявил о готовности вмешаться в противостояние между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Перед задержанием в доме Самвела Карапетяна прошли обыски. Позже его арестовали, что вызвало волну поддержки среди общественности и духовенства. 

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В Кремле внимательно следят за делом российского бизнесмена, владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, на которого возбудили дело в Армении из-за оскорбления властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Безусловно, следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с Карапетяном», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU. Москва рассчитывает на соблюдение законных прав Карапетяна. Также, по словам Дмитрия Пескова, страна готова оказать ему любую поддержку.  Бизнесмена задержали 18 июня в Армении по обвинению в публичных призывах к насильственной смене власти — он заявил о готовности вмешаться в противостояние между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Перед задержанием в доме Самвела Карапетяна прошли обыски. Позже его арестовали, что вызвало волну поддержки среди общественности и духовенства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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