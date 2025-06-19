Пермский минкульт разыгрывает миллион рублей

В Пермском крае любой музей города или поселка может получить миллион рублей на реализацию своего проекта. Для этого надо победить в конкурсе «Прорыв года», который объявило министерство культуры региона.
«В Прикамье объявлен старт конкурса для муниципальных музеев „Прорыв года“. Победитель конкурсного отбора получит 1 млн рублей на реализацию проекта», — сообщили URA.RU в минкультуры. Заявки принимают до 27 июня. Затем в течение 10 рабочих дней комиссия оценит каждый проект и вынесет свое решение.
«Наши музеи хранят много сокровищ и артефактов, которые могут сделать знакомство с историей и культурой региона по-настоящему запоминающимся опытом. Умение современно и интересно рассказать эти хранящиеся в фондах истории — большой талант, который мы и хотим поддержать новой премией», — объяснила задачу конкурса министр культуры Пермского края Алла Платонова.
В 2024 году, когда конкурс «Прорыв года» провели первый раз, победителем стал фестиваль исторической реконструкции «Железный город», устроенный музеем Чусового. Темой мероприятия стало археологическое наследие территории. Приз музейщики направили на создание экспозиции «Железно» в арт-резиденции «ДКЖ», популяризирующей историю металлургии в городе.
Музеи Пермского края также успешно участвуют и в общероссийских проектах. Например, 10 музеев уже обновили свое оборудование благодаря нацпроекту «Культура». В этом году Чайковский и Лысьвенский музеи закупят новое оборудование благодаря федеральной поддержке национального проекта «Семья».
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