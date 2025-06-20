Вузы Челябинска назвали количество бюджетных мест по специальностям

В Челябинске и области стартовала приемная кампания в вузы. О том, сколько бюджетных мест предлагают для поступления выпускникам школ, сообщили URA.RU в ведущих высших учебных заведениях региона.
Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ)
ЮУрГУ ориентируется на потребности рынка труда и готовит специалистов по приоритетным для региона и страны направлениям, поэтому ежегодно проводится корректировка количества бюджетных мест на некоторых направлениях. В этом году выделено много бюджетных мест на направление «Мехатроника и робототехника» — 40 мест, «Строительство» — 85, «Информатика и вычислительная техника» — 75, «Прикладная математика и информатика» — 55, «Программная инженерия» — 50, «Электроэнергетика и электроника — 90, „Машиностроение“ — 40, и еще огромное количество специальностей, востребованных у работодателей на рынке труда. Это „Юриспруденция“, „Экономика“, „Менеджмент“, „Государственное и муниципальное управление“, „Бизнес-информатика“ и многие другие.
В этом году не предусмотрены бюджетные места на следующие направления подготовки:
· Правовое обеспечение национальной безопасности,
· Правоохранительная деятельность,
· Судебная экспертиза,
· Судебно-прокурорская деятельность.
· Таможенное дело
· Экономическая безопасность.
Для специальностей, связанных с ракетными двигателями, также предусмотрены целевые квоты. Размер целевой квоты определяется правительством РФ и составляет 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению, где они предусмотрены.
Челябинский государственный университет (ЧелГУ)
В Челябинском госуниверситете в этом году выделено более шести тысяч мест на программы среднего специального и высшего образования. Часть из них смогут обучаться на бюджетной основе, но и для «платников» есть способы снизить финансовую нагрузку.
Рекордное количество бюджетных мест выделено на направления, связанные с информационной безопасностью, искусственным интеллектом, машинным обучением и компьютерными технологиями. Спрос на этих специалистов не только сохраняется, но и увеличивается, как и заработная плата.
Например, на направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» выделено 95 бюджетных мест, в том числе в Миасском и Троицком филиалах; «Прикладная математика и информатика» — 78, также с учетом мест в Миасском филиале, «Компьютерная безопасность» — 40, на специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем» — 30 бюджетных мест.
Для тех, кого привлекают тайны природы и точные науки, выделено более 300 бюджетных мест на направления: «Биология», «Физика», «Радиофизика», «Химия», «Экология и природопользование», «Баллистика и гидроаэродинамика», «Ландшафтная архитектура» и многие другие — каждый найдет специальность или направление по душе.
Также стоит обратить внимание на блок направлений, связанный с педагогическим образованием и психологией. Они есть на различных факультетах и в институтах. Профиль можно выбрать в зависимости от интересов: история и обществознание, экономика и информатика, английский и немецкий языки, русский язык и литература, физическая культура. На подготовку таких специалистов выделено 218 бюджетных мест.
Тем, кто хочет связать свою карьеру со спортом и активным образом жизни, в ЧелГУ предлагают рассмотреть факультет индустрии спорта и туризма. Здесь предлагают 34 бюджетных места.
В этом году не предусмотрены бюджетные места на специальности: «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Бизнес-информатика». Это связано с использованием в образовательном процессе дорогостоящего лабораторного оборудования и небольших академических групп.
Также в список направлений, не имеющих бюджетных мест попали: «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Зарубежное регионоведение», «Менеджмент», «Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность».
Но для поступающих на внебюджет есть и хорошие новости. Университет уже несколько лет подряд предоставляет льготы и скидки от 10 до 50% для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В отличие от других вузов, льготы и скидки предоставляются студентам на весь срок обучения, а не только в первый год. Также студенты могут претендовать на получение стипендий и грантов за особые достижения в учебе и научной деятельности.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ)
Вуз предлагает поступить на бюджетное обучение по программам бакалавриата на очной форме обучения. Всего в 2025 году предусмотрено 478 таких мест.
Наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено по программам:
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Английский язык. Иностранный язык — 60;
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык. Литература — 39;
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика. Информатика — 25;
Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия — 25;
Психолого-педагогическое образование: Психологическое консультирование — 25;
Профессиональное обучение (по отраслям): Экономика и управление — 25.
Южно-Уральский государственный институт искусств (ЮУрГИИ) имени Чайковского
В вузе есть бюджетные места для поступления в 2025 году, а также места под квоту. Как сообщила декан Факультета музыкального искусства Наталья Кучер, на бюджетное обучение вуз проводит прием, однако с некоторыми условиями.
Кучер уточнила, что на специальности 53.03.05 «Дирижирование оркестром народных инструментов» (уровень бакалавриата) бюджетные места есть, но они отданы под особую и отдельную квоту. Аналогично на специальности 53.05.06 «Композиция» два места отданы под квоты. Если квоты не заполняются, то места уйдут в бюджетные.
Также в институте есть специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (специализация Художественное руководство академическим хором) — это очень востребованная специальность, на которой готовят дирижеров хора — там в этом году пять бюджетных мест (помимо квот).
Больше всего бюджетных мест на специальностях «Искусство концертного исполнительства» (15 мест) и «Музыкальное искусство эстрады» (11)». «Искусство концертного исполнительства» — 16 мест, «Музыкальное искусство эстрады» — 11.
Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК)
В вузе сообщили, что на некоторые специальности есть бюджетные места. Так, на направление «Постановка театрализованных представлений и праздников» будет набор на 23 бюджетных места и на 20 бюджетных мест на направление «Менеджмент социально-культурной деятельности». Также есть три бюджетных места на направлении «Дирижирование оркестром народных инструментов».
На платную основу на направление «Концертные народные инструменты» вуз в 2025 году не осуществляет набор. На очной форме обучения на бюджете есть одно место.
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