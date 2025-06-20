20 июня 2025

Вузы Челябинска назвали количество бюджетных мест по специальностям

Вузы Челябинска обозначили количество бюджетных мест по специальностям
© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи выпускников смогут поступить на бюджет
Тысячи выпускников смогут поступить на бюджет Фото:

В Челябинске и области стартовала приемная кампания в вузы. О том, сколько бюджетных мест предлагают для поступления выпускникам школ, сообщили URA.RU в ведущих высших учебных заведениях региона.

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ)

ЮУрГУ ориентируется на потребности рынка труда и готовит специалистов по приоритетным для региона и страны направлениям, поэтому ежегодно проводится корректировка количества бюджетных мест на некоторых направлениях. В этом году выделено много бюджетных мест на направление «Мехатроника и робототехника» — 40 мест, «Строительство» — 85, «Информатика и вычислительная техника» — 75, «Прикладная математика и информатика» — 55, «Программная инженерия» — 50, «Электроэнергетика и электроника — 90, „Машиностроение“ — 40, и еще огромное количество специальностей, востребованных у работодателей на рынке труда. Это „Юриспруденция“, „Экономика“, „Менеджмент“, „Государственное и муниципальное управление“, „Бизнес-информатика“ и многие другие.

В этом году не предусмотрены бюджетные места на следующие направления подготовки:

· Правовое обеспечение национальной безопасности,

· Правоохранительная деятельность,

· Судебная экспертиза,

· Судебно-прокурорская деятельность.

· Таможенное дело

· Экономическая безопасность.

Для специальностей, связанных с ракетными двигателями, также предусмотрены целевые квоты. Размер целевой квоты определяется правительством РФ и составляет 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению, где они предусмотрены.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ)

В Челябинском госуниверситете в этом году выделено более шести тысяч мест на программы среднего специального и высшего образования. Часть из них смогут обучаться на бюджетной основе, но и для «платников» есть способы снизить финансовую нагрузку.

Рекордное количество бюджетных мест выделено на направления, связанные с информационной безопасностью, искусственным интеллектом, машинным обучением и компьютерными технологиями. Спрос на этих специалистов не только сохраняется, но и увеличивается, как и заработная плата.

Например, на направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» выделено 95 бюджетных мест, в том числе в Миасском и Троицком филиалах; «Прикладная математика и информатика» — 78, также с учетом мест в Миасском филиале, «Компьютерная безопасность» — 40, на специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем» — 30 бюджетных мест.

Для тех, кого привлекают тайны природы и точные науки, выделено более 300 бюджетных мест на направления: «Биология», «Физика», «Радиофизика», «Химия», «Экология и природопользование», «Баллистика и гидроаэродинамика», «Ландшафтная архитектура» и многие другие — каждый найдет специальность или направление по душе.

Также стоит обратить внимание на блок направлений, связанный с педагогическим образованием и психологией. Они есть на различных факультетах и в институтах. Профиль можно выбрать в зависимости от интересов: история и обществознание, экономика и информатика, английский и немецкий языки, русский язык и литература, физическая культура. На подготовку таких специалистов выделено 218 бюджетных мест.

Тем, кто хочет связать свою карьеру со спортом и активным образом жизни, в ЧелГУ предлагают рассмотреть факультет индустрии спорта и туризма. Здесь предлагают 34 бюджетных места.

В этом году не предусмотрены бюджетные места на специальности: «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Бизнес-информатика». Это связано с использованием в образовательном процессе дорогостоящего лабораторного оборудования и небольших академических групп.

Также в список направлений, не имеющих бюджетных мест попали: «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Зарубежное регионоведение», «Менеджмент», «Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность».

Но для поступающих на внебюджет есть и хорошие новости. Университет уже несколько лет подряд предоставляет льготы и скидки от 10 до 50% для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В отличие от других вузов, льготы и скидки предоставляются студентам на весь срок обучения, а не только в первый год. Также студенты могут претендовать на получение стипендий и грантов за особые достижения в учебе и научной деятельности.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ)

Вуз предлагает поступить на бюджетное обучение по программам бакалавриата на очной форме обучения. Всего в 2025 году предусмотрено 478 таких мест.

Наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено по программам:

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Английский язык. Иностранный язык — 60;

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык. Литература — 39;

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика. Информатика — 25;

Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия — 25;

Психолого-педагогическое образование: Психологическое консультирование — 25;

Профессиональное обучение (по отраслям): Экономика и управление — 25.

Южно-Уральский государственный институт искусств (ЮУрГИИ) имени Чайковского

В вузе есть бюджетные места для поступления в 2025 году, а также места под квоту. Как сообщила декан Факультета музыкального искусства Наталья Кучер, на бюджетное обучение вуз проводит прием, однако с некоторыми условиями.

Кучер уточнила, что на специальности 53.03.05 «Дирижирование оркестром народных инструментов» (уровень бакалавриата) бюджетные места есть, но они отданы под особую и отдельную квоту. Аналогично на специальности 53.05.06 «Композиция» два места отданы под квоты. Если квоты не заполняются, то места уйдут в бюджетные.

Также в институте есть специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (специализация Художественное руководство академическим хором) — это очень востребованная специальность, на которой готовят дирижеров хора — там в этом году пять бюджетных мест (помимо квот).

Больше всего бюджетных мест на специальностях «Искусство концертного исполнительства» (15 мест) и «Музыкальное искусство эстрады» (11)». «Искусство концертного исполнительства» — 16 мест, «Музыкальное искусство эстрады» — 11.

Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК)

В вузе сообщили, что на некоторые специальности есть бюджетные места. Так, на направление «Постановка театрализованных представлений и праздников» будет набор на 23 бюджетных места и на 20 бюджетных мест на направление «Менеджмент социально-культурной деятельности». Также есть три бюджетных места на направлении «Дирижирование оркестром народных инструментов».

На платную основу на направление «Концертные народные инструменты» вуз в 2025 году не осуществляет набор. На очной форме обучения на бюджете есть одно место.

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В Челябинске и области стартовала приемная кампания в вузы. О том, сколько бюджетных мест предлагают для поступления выпускникам школ, сообщили URA.RU в ведущих высших учебных заведениях региона. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) ЮУрГУ ориентируется на потребности рынка труда и готовит специалистов по приоритетным для региона и страны направлениям, поэтому ежегодно проводится корректировка количества бюджетных мест на некоторых направлениях. В этом году выделено много бюджетных мест на направление «Мехатроника и робототехника» — 40 мест, «Строительство» — 85, «Информатика и вычислительная техника» — 75, «Прикладная математика и информатика» — 55, «Программная инженерия» — 50, «Электроэнергетика и электроника — 90, „Машиностроение“ — 40, и еще огромное количество специальностей, востребованных у работодателей на рынке труда. Это „Юриспруденция“, „Экономика“, „Менеджмент“, „Государственное и муниципальное управление“, „Бизнес-информатика“ и многие другие. В этом году не предусмотрены бюджетные места на следующие направления подготовки: · Правовое обеспечение национальной безопасности, · Правоохранительная деятельность, · Судебная экспертиза, · Судебно-прокурорская деятельность. · Таможенное дело · Экономическая безопасность. Для специальностей, связанных с ракетными двигателями, также предусмотрены целевые квоты. Размер целевой квоты определяется правительством РФ и составляет 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению, где они предусмотрены. Челябинский государственный университет (ЧелГУ) В Челябинском госуниверситете в этом году выделено более шести тысяч мест на программы среднего специального и высшего образования. Часть из них смогут обучаться на бюджетной основе, но и для «платников» есть способы снизить финансовую нагрузку. Рекордное количество бюджетных мест выделено на направления, связанные с информационной безопасностью, искусственным интеллектом, машинным обучением и компьютерными технологиями. Спрос на этих специалистов не только сохраняется, но и увеличивается, как и заработная плата. Например, на направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» выделено 95 бюджетных мест, в том числе в Миасском и Троицком филиалах; «Прикладная математика и информатика» — 78, также с учетом мест в Миасском филиале, «Компьютерная безопасность» — 40, на специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем» — 30 бюджетных мест. Для тех, кого привлекают тайны природы и точные науки, выделено более 300 бюджетных мест на направления: «Биология», «Физика», «Радиофизика», «Химия», «Экология и природопользование», «Баллистика и гидроаэродинамика», «Ландшафтная архитектура» и многие другие — каждый найдет специальность или направление по душе. Также стоит обратить внимание на блок направлений, связанный с педагогическим образованием и психологией. Они есть на различных факультетах и в институтах. Профиль можно выбрать в зависимости от интересов: история и обществознание, экономика и информатика, английский и немецкий языки, русский язык и литература, физическая культура. На подготовку таких специалистов выделено 218 бюджетных мест. Тем, кто хочет связать свою карьеру со спортом и активным образом жизни, в ЧелГУ предлагают рассмотреть факультет индустрии спорта и туризма. Здесь предлагают 34 бюджетных места. В этом году не предусмотрены бюджетные места на специальности: «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Бизнес-информатика». Это связано с использованием в образовательном процессе дорогостоящего лабораторного оборудования и небольших академических групп. Также в список направлений, не имеющих бюджетных мест попали: «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Зарубежное регионоведение», «Менеджмент», «Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская деятельность». Но для поступающих на внебюджет есть и хорошие новости. Университет уже несколько лет подряд предоставляет льготы и скидки от 10 до 50% для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В отличие от других вузов, льготы и скидки предоставляются студентам на весь срок обучения, а не только в первый год. Также студенты могут претендовать на получение стипендий и грантов за особые достижения в учебе и научной деятельности. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) Вуз предлагает поступить на бюджетное обучение по программам бакалавриата на очной форме обучения. Всего в 2025 году предусмотрено 478 таких мест. Наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено по программам: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Английский язык. Иностранный язык — 60; Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык. Литература — 39; Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика. Информатика — 25; Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия — 25; Психолого-педагогическое образование: Психологическое консультирование — 25; Профессиональное обучение (по отраслям): Экономика и управление — 25. Южно-Уральский государственный институт искусств (ЮУрГИИ) имени Чайковского В вузе есть бюджетные места для поступления в 2025 году, а также места под квоту. Как сообщила декан Факультета музыкального искусства Наталья Кучер, на бюджетное обучение вуз проводит прием, однако с некоторыми условиями. Кучер уточнила, что на специальности 53.03.05 «Дирижирование оркестром народных инструментов» (уровень бакалавриата) бюджетные места есть, но они отданы под особую и отдельную квоту. Аналогично на специальности 53.05.06 «Композиция» два места отданы под квоты. Если квоты не заполняются, то места уйдут в бюджетные. Также в институте есть специальность 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (специализация Художественное руководство академическим хором) — это очень востребованная специальность, на которой готовят дирижеров хора — там в этом году пять бюджетных мест (помимо квот). Больше всего бюджетных мест на специальностях «Искусство концертного исполнительства» (15 мест) и «Музыкальное искусство эстрады» (11)». «Искусство концертного исполнительства» — 16 мест, «Музыкальное искусство эстрады» — 11. Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) В вузе сообщили, что на некоторые специальности есть бюджетные места. Так, на направление «Постановка театрализованных представлений и праздников» будет набор на 23 бюджетных места и на 20 бюджетных мест на направление «Менеджмент социально-культурной деятельности». Также есть три бюджетных места на направлении «Дирижирование оркестром народных инструментов». На платную основу на направление «Концертные народные инструменты» вуз в 2025 году не осуществляет набор. На очной форме обучения на бюджете есть одно место.
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