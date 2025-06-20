«Отменяйте поездки в выходные на природу»: штормовой ветер накроет Челябинскую область в ближайшие часы

В Челябинской область в ближайшие сутки прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, грозы и дожди. С экстренным предупреждением к южноуральцам обралось министерство общественной безопасности региона.
«Сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду [прогнозируются] в отдельных районах Челябинской области днем 21 июня», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жителям Челябинской области напомнили, что при усилении ветра нельзя оставлять транспортные средства под деревьями и около зданий. Запрещено подходить к оборванным проводам и стоять вблизи слабо укрепленных конструкций.
Циклон задержит в Челябинской области грозовые тучи с похолоданием и сильным ветром, сообщили ранее синоптики Челябинского гидрометеоцентра. К воскресенью, 22 июня, дневные температуры упадут до 16-18 градусов.
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