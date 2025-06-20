Лабубу с лицом Лаврова и Набиуллиной начали перепродавать за 100 тысяч рублей

Оригинальные плюшевые игрушки Лабубу с лицами известных российских политиков начали появляться на онлайн-площадках по цене до 100 тысяч рублей. Ранее необычные сувениры с изображениями председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, главы МИД Сергея Лаврова и зампреда Совета безопасности Михаила Медведева были представлены на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В наличии имеется несколько эксклюзивных игрушек», — передает «Комсомольская правда» текст объявления одного из продавцов из Москвы. По его словам, Лабубу поступили к нему непосредственно с полей ПМЭФ-2025. При этом в ходе акции представители телеканала 360 заверяли, что сувениры нельзя купить ни в одном магазине.
Кроме того, на других интернет-площадках появились предложения о продаже похожих игрушек по значительно более низкой цене — от 2990 рублей. Продавцы из Ижевска утверждают, что могут изготовить Лабубу с любым портретом по желанию покупателя, а в ассортименте уже есть варианты с лицами различных политиков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков захотел получить в свое распоряжение несколько экземпляров игрушек Лабубу с собственным изображением, чтобы подарить их своим дочерям. Такое заявление он сделал во время ПМЭФ. В ответ на вопрос журналиста по поводу коллекционных игрушек, представленных на мероприятии, Песков отметил, что если организаторы оставят ему несколько штук, он с удовольствием их возьмет.
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