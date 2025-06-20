Губернаторы Курганской (Вадим Шумков) и Челябинской областей (Алексей Текслер) подписали план совместных мероприятий до 2027 года по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами. Церемония подписания прошла 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги. Об этом сообщается в telegram-канале «УрФО_ИНФО».
«Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Курганской области Вадим Шумков. План предполагает совместную работу двух регионов в сфере торгово-экономических сотрудничества, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, охраны окружающей среды, образования и науки, молодежной политики, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, туризма, спорта и других направлениях», — подчеркнули в tg-канале.
В ходе мероприятия Жога отметил, что все регионы УрФО выстраивают тесное сотрудничество по различным направлениям, реализуют совместные проекты и поддерживают друг друга при необходимости. По словам полпреда, взаимодействие субъектов округа способствует развитию экономики и улучшению качества жизни населения. «Уверен, что подписание нового плана позволит еще больше расширить сферы сотрудничества», — отметил Жога.
ПМЭФ–2025 стал главной площадкой для взаимодействия бизнеса, власти и экспертов. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и собирает представителей десятков государств для обсуждения ключевых экономических, технологических и социальных вопросов.
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