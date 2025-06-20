«Шмон жесткий»: в аэропорту Екатеринбурга ужесточили меры контроля

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга усилили меры предполетного досмотра. Теперь все как в Москве в Шереметьево — у пассажиров проверяют все гаджеты, в том числе смартфоны, просят показать, что играет в наушниках, досконально изучают багаж, сообщила корреспонденту URA.RU одна из пассажиров. Из-за этого приходится стоять в огромных очередях.
«Шмон жесткий. В аэропорту Кольцово ужесточили меры предполетного контроля. Теперь они такие же, как в Москве в Шереметьево. И телефоны проверяют, и что в наушниках играет, и подробно изучают, что в багаже. Очереди огромные. Сейчас только на досмотр нужно потратить минимум час. В Китае, где была недавно, где всегда была повышенная безопасность и досмотры, и то меньше», — посетовала девушка.
В пресс-службе аэропорта Кольцово корреспонденту URA.RU объяснили, что дополнительные меры при досмотре введены во всех воздушных гаванях страны с 1 марта 2025 года в соответствии с приказом Минтранса РФ от 4 февраля 2025 года. Связано это с обеспечением транспортной безопасности.
«Инспекторы на досмотре просят пассажиров показывать гаджеты — смартфоны, ноутбуки, планшеты, фото- и видеокамеры. Рекомендуем перед поездкой зарядить все устройства, чтобы можно было их оперативно включить, не создавая очереди», — объяснили в Кольцово. Напомнив, что в аэропорт стоит приезжать заранее, чтобы спокойно пройти все предполетные процедуры, включая досмотр.
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