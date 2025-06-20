«Оградить читателя от фейков»: Госдума анонсировала поддержку новостных агрегаторов

Государство окажет приоритетную поддержку российским новостным агрегаторам, таким как «Дзен», из-за оттока аудитории в мессенджеры. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Новостные агрегаторы, такие как „Дзен“, мы будем поддерживать и отдавать им приоритет. Наша задача — составить протекцию нашим отечественным ресурсам, нашим СМИ и оградить по возможности нашего читателя от фейков, вбросов, дипфейков и генерирования новостей враждебно настроенным ИИ», — подчеркнул Сергей Боярский в беседе с «ВФокусе.Mail». Он отметил, что современные технологии позволяют легко создавать дезинформацию, и важно защитить аудиторию от таких рисков.
Депутат также добавил, что структура потребления новостей продолжает меняться: после бума социальных сетей и блогов все больше пользователей переходят к получению информации через мессенджеры и маркетплейсы. В этих условиях роль новостных агрегаторов возрастает, и они должны получать государственную поддержку для обеспечения профессионального и достоверного информирования населения. Все создаваемые государственные сервисы и инструменты искусственного интеллекта для отбора новостей должны опираться на проверенный контент, которому можно доверять.
Боярский напомнил, что сейчас ведется работа над запуском российского мессенджера MAX, который создается в качестве альтернативы зарубежным сервисам. Парламентарий выразил надежду, что разработчики нового мессенджера обеспечат пользователям возможность самостоятельно фильтровать необходимую информацию. Он также отметил, что принятые на данный момент решения по поддержке отрасли — не окончательные, далее предстоит масштабная законодательная работа в этой сфере.
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