«Новые люди» определились с кандидатом на пост губернатора Свердловской области

Свердловский депутат Краев стал кандидатом в губернаторы от «Новых людей»

Рант Краев будет оппонировать Денису Паслеру на выборах губернатора Фото: «Новые люди»

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Как и анонсировало URA.RU, соперником врио губернатора Дениса Паслера на сентябрьских выборах главы Свердловской области от «Новых людей» станет депутат заксо Рант Краев. Сегодня на общем собрании партийцы единогласно поддержали его кандидатуру, рассказали агентству представители «Новых людей».

«Благодарен команде за доверие. Для меня это, прежде всего, ответственность — перед однопартийцами, перед уральцами, перед регионом. И я рад, что этот путь мы пройдем вместе. Впереди — важные этапы: регистрация и сбор подписей», — прокомментировал сам Краев.

За Ранта Краева проголосовали единогласно Фото: «Новые люди»

Ему 29 лет, 30 исполнится 9 сентября — за несколько дней до выборов. Он окончил Российский экономический университет им. Плеханова, изучал инновационный менеджмент. С 2016 по 2017 год возглавлял коммерческое предприятие в сфере общественного питания, в 2018-м работал в департаменте складской логистики компании «Фаберлик» — занимался организацией и оптимизацией логистических процессов.

В 2019 году Краев стал одним из инициаторов запуска образовательной программы «Капитаны» на базе УрФУ, направленной на развитие молодежного предпринимательства. С 2020-го возглавил Школу новой политики в отделе регионального развития программы «Капитаны», в 2021-м стал депутатом заксобрания, где руководит фракцией «Новых людей».

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12,13 и 14 сентября. Как ранее сообщало URA.RU, другие партии представят вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Каптюг (ЛДПР).