Определены все соперники Паслера на губернаторских выборах

Оппонировать врио губернатора Денису Паслеру на сентябрьских выборах главы Свердловской области будут лидеры региональных отделений парламентских партий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами кулуарных консультаций на эту тему.
Ранее агентство анонсировало участие в кампании депутата Госдумы Андрея Кузнецова (секретарь свердловской «Справедливой России»), вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (секретарь свердловского обкома КПРФ) и депутата заксобрания Ранта Краева (экс-Агаджанян, координатор «Новых людей» по нескольким регионам, включая Свердловскую область). Интрига сохранялась только по ЛДПР.
«Подтверждено участие в выборах [депутата заксо, главы реготделения партии Александра] Каптюга», — поделился с URA.RU информированный собеседник. По его данным, выдвижение Каптюга обсуждалось на недавнем съезде партийцев в Москве, где свердловская ячейка была объявлена одной из самых эффективных.
Таким образом, озвученный URA.RU в начале апреля прогноз (со ссылкой на анонимные источники) сбывается почти на 100%. Хотя официальных подтверждений пока нет.
Кузнецов публично заявляет лишь о готовности идти на выборы, Ивачев настаивал, что никаких переговоров на тему не вел, даже после того, как о его грядущем выдвижении открыто заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Агаджанян и Каптюг ситуацию не комментируют никак. Кузнецов, Каптюг и Ивачев соперничали с тогдашним губернатором Евгением Куйвашевым в 2022 году.
Выборы пройдут 12—14 сентября. Паслер, переведенный президентом РФ Владимиром Путиным в Свердловскую область 26 марта, баллотируется от «Единой России». Его спарринг-партнером на праймериз будет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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